"Фигачим как проклятые": секс-символ Танцев Логай раскрыл главную интригу проекта

Анна Карелина и Артур Логай / 1+1

В эфире телеканала 1+1 в рамках проекта Танці з зірками зрителей ждет горячая латиноамериканская ночь, заявил один из фаворитов конкурсу Артур Логай.

В четвертом прямом эфире Танцев актер и звезда сериала Моя улюблена Страшко вместе с партнершей Анной Карелиной станцуют джайв под один из хитов Верки Сердючки, пишет kp.ua.

Говоря о статусе секс символа проекта Логай отметил: "Этот статус ничего не меняет: не делает из мужчины мужчину, не добавляет никакой сексуальности. Это просто ярлык. Но, с другой стороны, приятно, ведь это комплимент".

Говоря о том, что его привлекло в проекте Танцев, актер подчеркнул, что хотел сам себе доказать, что что-то может.

"Первый-второй эфиры мне было важно самому себе доказать, что я могу, что у меня все получится, чуть-чуть поднабрать уверенности. Теперь же мы работаем на хороший результат", - отметил он.

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Вместе с тем артист признался, что танцы для него даются нелегко: "Да я весь уже не то что синий – свинцовый. Танцы – очень сложная штука".

Логай также раскрыл секрет своего участия в Танцах: "Мы фигачим в зале как проклятые. Плюс у меня параллельно идут съемки. В 5 или 6 утра я уезжаю на работу и возвращаюсь домой в 2 часа ночи. Жека (жена, - ред.) понимает, что я бы точно не хотел, чтобы меня сейчас ревновали. И у меня нет ни времени, ни желания давать повод жене для ревности".

Напомним, ранее постоянный судья шоу, известный хореограф и танцор Влад Яма оценил танцевальные перспективы артиста Melovin. В интервью Фактам он подчеркнул, что у Melovin своя манера танцев, отличная от других.

Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21:00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.