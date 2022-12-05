Фантомные боли в области остроумия: правая рука Лаврова Мария Захарова наехала на Вайкуле и Пугачеву

Мария Захарова высказалась в адрес Вайкуле и Пугачевой / t.me/MariaVladimirovnaZakharova, instagram.com/laima_vaikule_official

Представительница МИД РФ и "правая рука" Сергея Лаврова Мария Захарова известна своими нелепыми высказываниями, которые разбирают на цитаты, и используют в качестве нелепых каламбуров и горькой сатиры.

Недавно Захарова решила прокомментировать интервью латышской певицы Лаймы Вайкуле, в котором проукраински настроенная артистка осуждала травлю Аллы Пугачевой за антивоенную позицию ее семьи и близкого окружения.

Певица напомнила всем тем, кто самоутверждается за счет Примадонны и хейта в ее сторону, что та по-прежнему является столпом российской эстрады, и заслуживает лишь уважения и благодарности.

Также Вайкуле подчеркнула, что их с Пугачевой концертная деятельность принесла немало денег и Советскому Союзу, и РФ. Этот комментарий возмутил Захарову, которая на своем Telegram-канале решила поупражняться в остроумии в сторону звездных артисток, однако, без особого успеха.

"Братцы! Новостей подвезли! Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева - всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы", - пишет Захарова.

Мария Захарова высказалась в адрес Вайкуле и Пугачевой / t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Ранее 39-летняя Алина Кабаева, которою называют любовницей Владимира Путина и матерью его внебрачных детей, вышла в свет в Сочи вместе с главой Газпрома.

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