Фанат швырнул прах своей матери в певицу Pink: та отреагировала

Певица Pink удивилась и даже пообщалась с фанатом, который бросил в нее "мать".

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Певица Pink с прахом в руках / Скриншот видео

Американская певица Pink попала в неприятную ситуацию на одном из своих концертов.

В частности, один из зрителей концерта бросил мешок с прахом своей матери на сцену во время ее выступления на фестивале British Summer Time в Лондоне в минувшие выходные, пишет Page Six.

"Это твоя мама?" - спросила 43-летняя Pink, поднимая пластиковый пакет с кремированными останками.

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Певица Pink удивляется странному подарку / Скриншот видео

Затем с потрясенным выражением лица певица призналась: "Я не знаю, как я к этому отношусь", прежде чем, пошатываясь, встать на ноги и положить пепел на край сцены.

Также можно было увидеть, как поп-звезда трясет руками, словно пытаясь вымыть их, за динамиком, прежде чем продолжить петь свою песню "Just Like a Pill". На тот момент, она все еще выглядя изумленным.

Напомним, ранее гандболистки из Норвегии вышли на матч чемпионата Европы в шортах, а не в бикини, и за это команду оштрафовали. Они же объявили, что таким образом отстаивают свои права женщин. Американская певица Pink предложила заплатить штраф вместо спортсменок в поддержку феминизма. Об этом она заявила в своем твиттере.

Ранее также Pink показала жаркие фото со своего отдыха в Мексике.

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