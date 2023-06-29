Фанат швырнул прах своей матери в певицу Pink: та отреагировала

Американская певица Pink попала в неприятную ситуацию на одном из своих концертов.
В частности, один из зрителей концерта бросил мешок с прахом своей матери на сцену во время ее выступления на фестивале British Summer Time в Лондоне в минувшие выходные, пишет Page Six.
"Это твоя мама?" - спросила 43-летняя Pink, поднимая пластиковый пакет с кремированными останками.
Затем с потрясенным выражением лица певица призналась: "Я не знаю, как я к этому отношусь", прежде чем, пошатываясь, встать на ноги и положить пепел на край сцены.
Также можно было увидеть, как поп-звезда трясет руками, словно пытаясь вымыть их, за динамиком, прежде чем продолжить петь свою песню "Just Like a Pill". На тот момент, она все еще выглядя изумленным.
Напомним, ранее гандболистки из Норвегии вышли на матч чемпионата Европы в шортах, а не в бикини, и за это команду оштрафовали. Они же объявили, что таким образом отстаивают свои права женщин. Американская певица Pink предложила заплатить штраф вместо спортсменок в поддержку феминизма. Об этом она заявила в своем твиттере.
Ранее также Pink показала жаркие фото со своего отдыха в Мексике.
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