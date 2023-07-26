Певица украинского происхождения Ани Лорак, которая предательски молчит о том, что Россия напала на Украину и убивает ее мирных граждан, а также с пеной у рта доказывает, что не помогала ВСУ, таки добралась до Турции, чтобы подзаработать деньжат.
На своей странице в Instagram, певица, которой отменили концерты в России и Европе, а также в Анталии, выступила в одном из турецких отелей в городе Белек.
На видео - Лорак и ее попытки дышать и петь одновременно:
Лорак тяжело двигалась на видео, было по всему видно, как нелегко ей дается пауза в выступлениях. На видео, которыми запроданка поделилась в сети, она медленно переставляет ноги, захекивается и не всегда попадает в ноты. В целом, музыка звучит громче, чем фальшивый голос Ани Лорак.
Напомним, недавно украинскому сообществу, а также Консулу в городе Анталия Александру Воронину удалось повлиять на проведение концерта певицы Ани Лорак в концертном зале Cosmos. Турецкая сторона побоялась репутационных рисков и пошла на встречу украинцам, осуждая военное нападение России на Украину.
Между тем, турецкие отельеры, видимо, побоялись упустить возможность подзаработать и таки пустили запроданку поправить материальное положение на своих отдыхающих. Туристический сезон в 2023 году - слабый и малочисленный, поэтому каждый отель завлекает отдыхающих как может. Низкопробными артистами, в том числе.
Напомним, ранее певица Ани Лорак, которая предала Украину, молчит о зверском нападении России на Украину, появилась в странном виде.
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