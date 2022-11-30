"Ей точно 54?": звезда Спасателей Малибу показала моложавое тело в откровенном белье

Донна Д'Эрико похвасталась телом в нижнем белье в новогоднем стиле / instagram.com/donnaderrico

Американская модель и актриса, звезда сериала Спасатели Малибу Донна Д'Эрико уже начала готовиться к новогодним праздникам. Правда, делает она это в своем стиле.

Д'Эрико не отпускает прошлое Playmate (девушки на развороте - прим. редактора) известного журнала Playboy, которой она стала еще в сентябре 1995 года - и сегодня актриса балует своих фанатов в Instagram фотографиями в откровенных нарядах, или и вовсе без них.

Так недавно Донна показала себя в образе рождественского подарка от Санта-Клауса. Не хватало только карточки с именем получателя.

На снимке Донна на фоне разобранной постели предстала в красном атласном нижнем белье, лиф которого похож на бант, с завязками на необъятной груди актрисы.

Донна Д'Эрико похвасталась телом в нижнем белье в новогоднем стиле / instagram.com/donnaderrico

Ранее 59-летняя звезда сериала Район Мелроуз актриса Лиза Ринна снялась в облегающем боди с глубоким декольте и черных лаковых ботфортах на шпильке.

Также провокационным образом похвасталась 16-летняя дочь Ольги Фреймут - Злата Митчелл посветила пышными формами в Париже в откровенных мини-шортиках.

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