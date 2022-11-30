"Ей точно 54?": звезда Спасателей Малибу показала моложавое тело в откровенном белье

"Донна Марко" по прежнему может пробежать вдоль линии прибоя в ярко-красном купальнике так, что у всех дух перехватит.
Американская модель и актриса, звезда сериала Спасатели Малибу Донна Д'Эрико уже начала готовиться к новогодним праздникам. Правда, делает она это в своем стиле.
Д'Эрико не отпускает прошлое Playmate (девушки на развороте - прим. редактора) известного журнала Playboy, которой она стала еще в сентябре 1995 года - и сегодня актриса балует своих фанатов в Instagram фотографиями в откровенных нарядах, или и вовсе без них.
Так недавно Донна показала себя в образе рождественского подарка от Санта-Клауса. Не хватало только карточки с именем получателя.
На снимке Донна на фоне разобранной постели предстала в красном атласном нижнем белье, лиф которого похож на бант, с завязками на необъятной груди актрисы.
Ранее 59-летняя звезда сериала Район Мелроуз актриса Лиза Ринна снялась в облегающем боди с глубоким декольте и черных лаковых ботфортах на шпильке.
Также провокационным образом похвасталась 16-летняя дочь Ольги Фреймут - Злата Митчелл посветила пышными формами в Париже в откровенных мини-шортиках.
Другие новости:
- Эмили Ратаковски показала фигуру в леопардовом бикини - без ретуши и с синяками на ягодицах
- Бывшая жена Илона Маска снялась полностью обнаженной в королевском образе
- Наталья Могилевская кокетливо оголилась в домашнем халатике