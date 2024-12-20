Евровидение-2025: кто попал в финал Национального отбора

Суспільне Мовлення опубликовало список финалистов Нацотбора-2025.

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Национальный отбор на Евровидение-2025 - кто попал в финал Нацотбора-2025 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/suspilne.eurovision

Кратко:

Из 20 конкурсантов жюри отобрало 9 финалистов Национального отбора

10-го конкурсанта определят зрители путем онлайн-голосования

8 февраля 2025 года состоится финал Национального отбора-2025 на Евровидение. Сегодня Суспільне Мовлення объявило 9 финалистов, которым посчастливиться попытать удачу и побороться за право представить Украину на Евровидении-2025 в Базеле.

Артистов отобрало авторитетное жюри по результатам двухдневного прослушивания. В список вошли: группа Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, группа MOLODI, группа Ziferblat, Абие, ДК Энергетик, Маша Кондратенко, Влад Шериф.

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Десятого финалиста Нацотбора выберут зрители путем онлайн-голосования. Потенциальными кандидатами станут те артисты, которые прошли в лонглист, но не сыскали склонности жюри.

Окончательный список из 10 финалистов будет обнародован до 17 января. В январе же в общем доступе начнут появляться конкурсные работы потенциальных участников Евровидения-2025 от Украины. Имя лучшего из лучших станет известно уже 8 февраля.

Национальный отбор на Евровидение-2025 - кто попал в финал Нацотбора-2025 / instagram.com/suspilne.eurovision

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Ранее Главред рассказывал, кто победил на Детском Евровидении-2024, и какое место на конкурсе занял Артем Котенко, юный артист из Украины, с песней "Hear Me Now" ("Дом").

Также после публикации лонглиста Нацотбора на Евровидение-2025 лидер популярной рок-группы Хейтспич нецензурно послал Тину Кароль, которая в этом году выполняет роль музыкального продюсера конкурса.

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