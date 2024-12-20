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Евровидение-2025: кто попал в финал Национального отбора

Анна Подгорная
20 декабря 2024, 17:16
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Суспільне Мовлення опубликовало список финалистов Нацотбора-2025.
Евровидение-2025
Национальный отбор на Евровидение-2025 - кто попал в финал Нацотбора-2025 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/suspilne.eurovision

Кратко:

  • Из 20 конкурсантов жюри отобрало 9 финалистов Национального отбора
  • 10-го конкурсанта определят зрители путем онлайн-голосования

8 февраля 2025 года состоится финал Национального отбора-2025 на Евровидение. Сегодня Суспільне Мовлення объявило 9 финалистов, которым посчастливиться попытать удачу и побороться за право представить Украину на Евровидении-2025 в Базеле.

Артистов отобрало авторитетное жюри по результатам двухдневного прослушивания. В список вошли: группа Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, группа MOLODI, группа Ziferblat, Абие, ДК Энергетик, Маша Кондратенко, Влад Шериф.

видео дня

Десятого финалиста Нацотбора выберут зрители путем онлайн-голосования. Потенциальными кандидатами станут те артисты, которые прошли в лонглист, но не сыскали склонности жюри.

Окончательный список из 10 финалистов будет обнародован до 17 января. В январе же в общем доступе начнут появляться конкурсные работы потенциальных участников Евровидения-2025 от Украины. Имя лучшего из лучших станет известно уже 8 февраля.

Финалисты Нацотбора-2025
Национальный отбор на Евровидение-2025 - кто попал в финал Нацотбора-2025 / instagram.com/suspilne.eurovision

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, кто победил на Детском Евровидении-2024, и какое место на конкурсе занял Артем Котенко, юный артист из Украины, с песней "Hear Me Now" ("Дом").

Также после публикации лонглиста Нацотбора на Евровидение-2025 лидер популярной рок-группы Хейтспич нецензурно послал Тину Кароль, которая в этом году выполняет роль музыкального продюсера конкурса.

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Евровидение-2025

Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая.

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