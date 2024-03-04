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Евровидение-2024: Израиль сменит конкурсную песню под угрозой дисквалификации

Анна Подгорная
4 марта 2024, 15:40
Скандал разгорелся вокруг трека Эден Голан, в котором обнаружили политический подтекст.
Эден Голан, Евровидение-2024
Песня Эден Голан привела к скандалу на Евровидении-2024 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Израиль на Евровидении-2024 продолжает лихорадить: сперва страна в качестве конкурсантки представила артистку, которая большую часть сознательной жизни провела в стране-агрессоре и выступала в оккупированном Крыму, затем критике подвергли ее конкурсную песню.

Композиция October Rain ("Октябрьский дождь") содержит слова "не остался воздух, чтобы дышать" и "они все были хорошими детьми, каждый из них", в которых организаторы Евровидения увидели отсылку к теракту боевиков ХАМАС в Израиле в октябре 2023 года. Это нарушает правило конкурса об отсутствии какого либо политического подтекста в песнях или номерах конкурсантов.

Как сообщает Reuters, Израилю предложили изменить текст песни или сменить конкурсанта. В противном случае страна будет отстранена от участия в Евровидении-2024. Сперва в Израиле отказались от таких условий, однако национальная телерадиокомпания Kan позже согласилась их принять после обращения президента Израиля Исаака Герцога.

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Сейчас рассматриваются два варианта - изменить строчки песни Эден Голан October Rain, которые вызывали сомнения у Европейского вещательного союза, или отправить на Евровидение-2024 другую артистку, которая заняла второе место на национальном отборе. К слову, ее трек также будет тщательно пересмотрен.

Евровидение-2024

Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которой предрекают победу на международном конкурсе.

Также звезду-сурдопереводчицу Нацотбора-2024 Екатерину Заботкину, которая так понравилась зрителям, раскритиковали за непрофессионализм. По мнению Украинского общества глухих ее перевод был слишком вольным.

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