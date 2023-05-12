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Евровидение-2023: второй полуфинал - кто будет бороться за победу в финале

Алена Кюпели
12 мая 2023, 00:09 обновлено 12 мая, 00:14
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Теперь окончательно понятно, как будет выглядеть финал. Остается дождаться субботы, чтобы понять, кто же станет победителем конкурса.
Евровидение 2023
Евровидение 2023 / Скриншот YouTube

Сегодня, в четверг, состоялся второй полуфинал международного музыкального конкурса Евровидения-2023. За право попасть в финал, который состоится уже 13 мая, соревновались представители 16 стран.

Из этих участников только 10 стран будут соревноваться в гранд-финале, вместе с 10-ю участниками из первого отборочного финала, а также с украинской группой TVORCHI.

видео дня

Евровидение-2023 - второй полуфинал: кто прошел в финал?

Теперь стало окончательно понятно, как будет выглядеть финал конкурса. Итак, в финал прошли:

Кто попал в финал Евровидения 2023
Кто попал в финал Евровидения 2023 / Скриншот YouTube

Армения: Brunette – Future Lover

Эстония: Алика – Bridges

Бельгия: Густаф – Because of You

Кипр: Эндрю Ламбру – Break a Broken Heart

Польша: Бланка – Solo

Словения: Joker Out – Carpe diem

Австрия: Тея и Салина – Who the Hell is Edgar?

Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje

Литва: Моника Линките – Stay

Австралия: Voyager – Promise

Смотрите видео про самые яркие выступления украинских артистов на песенном конкурсе Евровидение:

Отметим, что в во втором полуфинале украинцы имели право голосовать за своих фаворитов, представителей других стран.

Напомним, ранее ведущий "Евровидения-2023" Тимур Мирошниченко рассказал, кто его самые любимые участники конкурса. Об этом ведущий рассказал в прямом эфире во время второго полуфинала песенного международного конкурса "Евровидения 2023".

Кроме того, в Ливерпуле, Великобритания, состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2023". Во втором полуфинале конкурса за попадание в финал боролись 16 стран-участниц.

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