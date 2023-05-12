Евровидение-2023: второй полуфинал - кто будет бороться за победу в финале

Сегодня, в четверг, состоялся второй полуфинал международного музыкального конкурса Евровидения-2023. За право попасть в финал, который состоится уже 13 мая, соревновались представители 16 стран.
Из этих участников только 10 стран будут соревноваться в гранд-финале, вместе с 10-ю участниками из первого отборочного финала, а также с украинской группой TVORCHI.
Евровидение-2023 - второй полуфинал: кто прошел в финал?
Теперь стало окончательно понятно, как будет выглядеть финал конкурса. Итак, в финал прошли:
Армения: Brunette – Future Lover
Эстония: Алика – Bridges
Бельгия: Густаф – Because of You
Кипр: Эндрю Ламбру – Break a Broken Heart
Польша: Бланка – Solo
Словения: Joker Out – Carpe diem
Австрия: Тея и Салина – Who the Hell is Edgar?
Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje
Литва: Моника Линките – Stay
Австралия: Voyager – Promise
Смотрите видео про самые яркие выступления украинских артистов на песенном конкурсе Евровидение:
Отметим, что в во втором полуфинале украинцы имели право голосовать за своих фаворитов, представителей других стран.
Напомним, ранее ведущий "Евровидения-2023" Тимур Мирошниченко рассказал, кто его самые любимые участники конкурса. Об этом ведущий рассказал в прямом эфире во время второго полуфинала песенного международного конкурса "Евровидения 2023".
Кроме того, в Ливерпуле, Великобритания, состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2023". Во втором полуфинале конкурса за попадание в финал боролись 16 стран-участниц.
Вас также может заинтересовать: