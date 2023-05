Евровидение-2023: второй полуфинал - кто будет бороться за победу в финале

Теперь окончательно понятно, как будет выглядеть финал. Остается дождаться субботы, чтобы понять, кто же станет победителем конкурса.

Евровидение 2023 / Скриншот YouTube

Сегодня, в четверг, состоялся второй полуфинал международного музыкального конкурса Евровидения-2023. За право попасть в финал, который состоится уже 13 мая, соревновались представители 16 стран.

Из этих участников только 10 стран будут соревноваться в гранд-финале, вместе с 10-ю участниками из первого отборочного финала, а также с украинской группой TVORCHI.

Евровидение-2023 - второй полуфинал: кто прошел в финал?

Теперь стало окончательно понятно, как будет выглядеть финал конкурса. Итак, в финал прошли:

Кто попал в финал Евровидения 2023 / Скриншот YouTube

Армения: Brunette – Future Lover

Эстония: Алика – Bridges

Бельгия: Густаф – Because of You

Кипр: Эндрю Ламбру – Break a Broken Heart

Польша: Бланка – Solo

Словения: Joker Out – Carpe diem

Австрия: Тея и Салина – Who the Hell is Edgar?

Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje

Литва: Моника Линките – Stay

Австралия: Voyager – Promise

Отметим, что в во втором полуфинале украинцы имели право голосовать за своих фаворитов, представителей других стран.

Напомним, ранее ведущий "Евровидения-2023" Тимур Мирошниченко рассказал, кто его самые любимые участники конкурса. Об этом ведущий рассказал в прямом эфире во время второго полуфинала песенного международного конкурса "Евровидения 2023".

