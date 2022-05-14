Евровидение 2022: Украина побила невероятный рекорд за несколько часов до финала конкурса

Украина в финале Евровидения 2022 выступит под 12 номером.
Через два часа в Турине стартует Евровидение 2022. Фанаты со всего мира ждут нового победителя 66-го песенного конкурса.
Успех представителей Украины бьет все показатели конкурса.
За несколько часов до финала вероятность победы Kalush Orchestra достигла рекордных 60%.
Вслед за Украиной, судя по таблице, идет Швеция с показателем в 11%, на третье место опустилась Великобритания – 10%.
Также в пятерку лидеров вошли Италия и Испания, с общим показателем 5%.
В аутсайдерах букмекерской таблицы оказались Латвия, Швейцария и Румыния, а самое последнее место в этом году досталось Германии – их шансы на победу в "Евровидении-2022" меньше 1%.
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Напомним, Украина в финале Евровидения 2022 выступит под 12 номером.
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