Евровидение 2022: Украина побила невероятный рекорд за несколько часов до финала конкурса

Евровидение 2022 финал Украина / eurovision.tv

Через два часа в Турине стартует Евровидение 2022. Фанаты со всего мира ждут нового победителя 66-го песенного конкурса.

Успех представителей Украины бьет все показатели конкурса.

За несколько часов до финала вероятность победы Kalush Orchestra достигла рекордных 60%.

Вслед за Украиной, судя по таблице, идет Швеция с показателем в 11%, на третье место опустилась Великобритания – 10%.

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Также в пятерку лидеров вошли Италия и Испания, с общим показателем 5%.

В аутсайдерах букмекерской таблицы оказались Латвия, Швейцария и Румыния, а самое последнее место в этом году досталось Германии – их шансы на победу в "Евровидении-2022" меньше 1%.

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Напомним, Украина в финале Евровидения 2022 выступит под 12 номером.

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