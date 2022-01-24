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Евровидение-2022 - названы восемь финалистов нацотбора от Украины

24 января 2022, 15:05

Сильнейшие артисты сойдутся в финале за право отстоять честь нашей страны в Турине.

Евровидение-2022 - список финалистов нацотбора от Украины / instagram.com/suspilne.eurovision

24 января была проведена пресс-конференция, в ходе которой были оглашены восемь финалистов национального отбора на Евровидение-2022 от Украины.

Из 284 поданных заявок на участие на прошлой недели были отобраны 27 артистов. Из них лишь восьмерка лучших получила возможность сражаться за право представлять нашу страну на известнейшем вокальном соревновании.

Артист, который победит в финале национального отбора, отправится в мае в Турин на конкурс Евровидение-2022.

Сильнейшего определят во время концерта, который состоится 12 февраля в прямом эфире телеканала UA: ПЕРШИЙ.

В восьмерку финалистов вошли:

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  • Alina Pash - Тени забытых предков;
  • Cloudless - All be right;
  • Kalush Orchestra - Стефания;
  • LAUD - Head Under Water;
  • Michael Soul - Demons;
  • Our Atlantic - Моя любовь;
  • ROXOLANA - Girls;
  • WELLBOY - Nozzy Bossy.

Финал национального отбора на Евровдение-2022 в формате концерта будут вести Маша Ефросинина на главной сцене и Тимур Мирошниченко за кулисами и в грин-руме.

Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко - ведущие финала нацотбора Евроидения-2022 / Коллаж - instagram.com/mashaefrosinina / instagram.com/timur.miroshnychenko

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