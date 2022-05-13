Евровидение-2022: любимчик европейцев Данилко озвучил два сценария для Kalush Orchestra

В 2007 году Верка Сердючка заняла 2-е место на песенном конкурсе.
Украинский артист Андрей Данилко, который в образе Верки Сердючки покорил европейцев, высказался о Евровидении 2022 и вероятной победе украинской группы Kalush Orchestra.
В комментарии для УНИАН он заявил, что коллектив Kalush Orchestra - один из фаворитов в песенном конкурсе, и для них совпал ряд важных моментов.
"Как это не ужасно – это война: весь мир следит и прикован к стране. Колорит. Все совпало. Эта шапочка его (солиста Олега Псюка, - ред.). И что это песня о маме", - отметил Данилко.
Он считает, что у группы есть все шансы на победу.
Читайте такжеЕвровидение-2022: Кондратюк дал неожиданный прогноз для Kalush Orchestra"У меня есть вопрос к номеру, как это все выглядит... поскольку конкурс политический, никто этого уже не скрывает давно, то все в Европе, я так думаю, проголосуют за Украину", - сказал Данилко и добавил, что имеет ощущение, что "Калуш" одержит победу, как в свое время Руслана или Джамала.
Вторым сценарием, по его мнению, может быть ситуация, когда для того, чтобы показать, что для Евровидения все же имеют значение именно песня и выступление, а не политика, может выиграть другая страна.
Евровидение-2022
Турине 12 мая завершился второй полуфинал песенного конкурса Евровидение 2022, по результатам которого стали известны еще 10 финалистов.
По результатам голосования зрителей и жюри в финал вышли представители:
- Бельгия
- Чехия
- Азербайджан
- Польша
- Финляндия
- Эстония
- Австралия
- Швеция
- Румыния
- Сербия
Первый полуфинал состоялся 10 мая. Тогда стало известно, что в финале выступят конкурсанты из:
- Литва
- Швейцария
- Украина
- Нидерланды
- Молдова
- Португалия
- Исландия
- Греция
- Норвегия
- Армения
Также в финале выступят представители Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции как страны-основательницы конкурса.
Финал, по результатам которого станет известно имя победителя этого года, пройдет в субботу, 14 мая.
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