Евровидение-2022: любимчик европейцев Данилко озвучил два сценария для Kalush Orchestra

Данилко озвучил два сценария для Kalush Orchestra / скриншот

Украинский артист Андрей Данилко, который в образе Верки Сердючки покорил европейцев, высказался о Евровидении 2022 и вероятной победе украинской группы Kalush Orchestra.

В комментарии для УНИАН он заявил, что коллектив Kalush Orchestra - один из фаворитов в песенном конкурсе, и для них совпал ряд важных моментов.

"Как это не ужасно – это война: весь мир следит и прикован к стране. Колорит. Все совпало. Эта шапочка его (солиста Олега Псюка, - ред.). И что это песня о маме", - отметил Данилко.

Он считает, что у группы есть все шансы на победу.

Читайте такжеЕвровидение-2022: Кондратюк дал неожиданный прогноз для Kalush Orchestra"У меня есть вопрос к номеру, как это все выглядит... поскольку конкурс политический, никто этого уже не скрывает давно, то все в Европе, я так думаю, проголосуют за Украину", - сказал Данилко и добавил, что имеет ощущение, что "Калуш" одержит победу, как в свое время Руслана или Джамала.

Вторым сценарием, по его мнению, может быть ситуация, когда для того, чтобы показать, что для Евровидения все же имеют значение именно песня и выступление, а не политика, может выиграть другая страна.

Евровидение-2022

Турине 12 мая завершился второй полуфинал песенного конкурса Евровидение 2022, по результатам которого стали известны еще 10 финалистов.

По результатам голосования зрителей и жюри в финал вышли представители:

Бельгия

Чехия

Азербайджан

Польша

Финляндия

Эстония

Австралия

Швеция

Румыния

Сербия

Первый полуфинал состоялся 10 мая. Тогда стало известно, что в финале выступят конкурсанты из:

Литва

Швейцария

Украина

Нидерланды

Молдова

Португалия

Исландия

Греция

Норвегия

Армения

Также в финале выступят представители Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции как страны-основательницы конкурса.

Финал, по результатам которого станет известно имя победителя этого года, пройдет в субботу, 14 мая.

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