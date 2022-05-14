Евровидение 2022 финал: онлайн-трансляция конкурса и все подробности

За победу на Евровидении 2022 будут соревноваться 25 стран.
В субботу, 14 мая, в итальянском Турине идет подготовка к финалу песенного конкурса Евровидение-2022. Гранд-финал Евровидения начнется в 22:00 по киевскому времени.
За первенство в конкурсе будут соревноваться 25 стран - по десять с двух полуфиналов и страны "Большой пятерки".
Где смотреть финал Евровидения 2022
В Украине Евровидение можно увидеть на телеканале UA: Культура и диджитал-платформах:
- Facebook Суспільне Мовлення;
- сайте Суспільне Культура;
- сайте Суспільне Евровидение;
- YouTube Евровидение Украина.
Также посмотреть выступления участников в прямом эфире можно будет через программу Дія (Дія TV).
Кроме этого, радиотрансляция пройдет на волне Радіо Промінь.
Главред покажет онлайн-трансляцию песенного конкурса Евровидения 2022.
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В финале исполнители выступают в такой последовательности:
Смотреть онлайн финал Евровидения 2022
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