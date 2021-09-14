Евгения Власова заявила, что никогда не любила своего мужа

Евгения Власова / Скриншот видео с youtube.com

Участница шоу Танці з зірками 2021 на 1+1 Евгения Власова открывает невероятные тайны из своей жизни, которые уже давно скрывает.

Женщина призналась, что за 43 года она ни разу не любила, а замуж вышла только потому, что забеременела.

Певица была замужем, однако призналась, что никогда в жизни не любила. Ей казалось, что была любовь, но на самом деле оказалось, что это совсем не так. Эту запись она сделала в своем дневнике на шоу.

"Я, наверное, многих удивлю, сказав, что за 43 года своей жизни я не любила. Мне казалось, что любила. Почему вышла замуж? Только потому, что забеременела. Свободная Женя Власова со своими суперхитами вдруг попала в финансовую и моральную зависимость", – сказала артистка.Читайте такжеОруджова Настя прокомментировала уход с шоу Танці з зірками 2021

Евгения была в браке с продюсером ВИА Гры Дмитрием Костюком. Отношения с ним были очень сложными, певица постоянно находилась в нервном напряжении - верхом был ДНК-тест в 4-летие ребенка. Однако Власова благодарна Дмитрию за дочь Нину, которая сейчас является самым главным человеком в ее жизни.

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Решение разорвать отношения приняла именно Евгения, а вот на официальный развод подал Дмитрий

"Меня добили требованием провести ДНК-тест, когда Нине было 4 года. Тогда хотелось сильно ударить за все ту боль и несправедливость. Но как я могу ненавидеть Диму? Благодаря дочери я до сих пор люблю его, но не как мужчину. Обожаю его, потому что обожаю дочь", - подчеркнула певица.

Летом Нине исполнилось 17 лет. Чувственное выступление на Танцях з зірками звездная мама посвятила именно ей.