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Евгения Гапчинская рассказала о разбитом доме и как Горбунов помог ей выйти из кризиса из-за войны

14 июля 2022, 00:17

Художница с мировым именем поделилась, как враждебное вторжение отразилось на ее семье.

Евгения Гапчинская
Евгения Гапчинская на Сніданку з 1+1 / Пресс-служба

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканалов ТЕТ и 2+2 в прямом эфире на YouTube по будням с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам о оперативные новости в стране и привлекать специалистов различных отраслей.

Каждый день в Сніданку з 1+1 выходит рубрика "Дневники войны", создателем которой является журналистка проекта Наталка Щука, в ней рассказывают истории украинцев в условиях войны, они волей обстоятельств оказались в самых горячих военных точках нашей страны. В рамках рубрики эксклюзивно студию Сніданку з 1+1 посетила художница с мировым именем Евгения Гапчинская. Ее художественный почерк - самый узнаваемый среди украинских художников. Евгения всегда оставляла в секрете свою личную жизнь, однако эксклюзивно для зрителей Сніданку з 1+1 раскрыла детали, как ее семья пережила полномасштабное вторжение и как рашисты уничтожили ее дом на Киевщине.

В первые дни войны из-за опасности Гапчинская вместе с сыном отправилась к старшей дочери в столицу. Первые недели Евгения провела в Киеве, однако наблюдая за тем, как пустеют улицы столицы, задумались об эвакуации в Европу. Решающим фактором стало то, что в подъезде их квартира осталась единственной, где кто-то проживал. Семья несколько месяцев находилась в Германии, однако в начале мая вернулась домой.

"Поставщик счастья" - так называют Евгению благодаря ее уникальным полотнам. Однако из-за психологического состояния художница долго не брала в руки кисти. И только месяц спустя Гапчинская нарисовала первые две послевоенные картины, одна из которых посвящена Борису Джонсону. Эксклюзивно в студии Евгения призналась, что помог ей справиться с ее состоянием друг - ведущий Сніданку з 1+1 Юрий Горбунов.

"У меня много друзей и знакомых, и вот так случилось, что из всех был один человек на Земле, который мне позвонил и спросил у меня три слова: "Тебе нужна помощь?". Это был Юра Горбунов. Другие меня спрашивали "Как ты", но, как правило, смс-кой, и когда я писала, что дом разграблен, мне тяжело, муж в ВСУ, то люди писали "хорошо, будем на связи" и было видно, что хотят отрезать... Горбунов мне помог со всем, о чем я его попросила. Нашел психолога, не знаю каким чудесным образом это сработало, но уже через две встречи с ним я начала смеяться и работать", - рассказала Гапчинская.

Что касается дома художницы, который находится в Макаровском районе Киевской области, сейчас он непригоден для проживания. Русские его изувечили и разграбили. Сейчас Гапчинская собирает деньги на покрытие крыши, которое планирует сделать к осени, чтобы спасти дом от непогоды. Говорит, что увидев все разрушения, приняла их к сердцу очень близко.

"Что мне так болело? Это был дом, где ты спишь, ешь, укладываешь детей спать, ты тут беременная была....Это дом, в котором я зубной щеткой чистила углы. И ты заходишь, а там словно сатана пронесся. Стынет в жилах кровь, у меня ноги подкосились, я ухватилась за кухонную поверхность, которая была расстреляна и разодрана, и просто выла и причитала, как зверь", - рассказала Гапчинская.

После увиденного, Евгения смогла выделить для себя разительную разницу между русскими и украинцами. По ее словам, наши люди умеют мечтать и создавать, а рашисты – только разрушают. Однако она не сомневается, что будет жить в своем доме и говорит, что сделает его еще лучше.

Евгения Гапчинская
Евгения Гапчинская рассказала, как рашисты изуродовали ее дом / Пресс-служба

Еще до полномасштабного вторжения Евгения создала удивительную картинку, на которой девочка с веточкой защищает единорога от стаи тигров. Сейчас художница называет эту работу символической и предчувствием событий.

"У нас вся новая выставка должна была быть о единорогах. Выставка должна была начаться 1 марта, а именно 24 февраля мы планировали эту картину повесить в галерее. Помню, как мой муж, который занимается полиграфией, попросил меня не делать желтый фон, потому что с ним сложно работать – он плохо себя ведет в печати. И я их никогда не делала, а тут и девочка в голубом платье. Люди после вторжения начали иначе трактовать эту работу", - поделилась Евгения.

Муж Гапчинской Дмитрий сейчас воюет в рядах ВСУ пулеметчиком. "Муж мой на 15 килограмм похудел, 6 зубов потерял, но он не сдается. У всех у них такое настроение", - говорит мастерица. Дети очень скучают по папе, больше всего - четырехлетний сын Николай. Евгения прислушалась к советам психологов и не скрывает от сына, что в стране война, а папа защищает Украину.

Евгения Гапчинская
Муж Евгении Гапчинской Дмитрий сейчас служит в ВСУ / Пресс-служба

Кроме внутренних изменений, художница решилась и на радикальные внешние, и решила отрезать волосы. По ее словам, сейчас она желает дышать на полную и новая прическа ей это позволяет делать. Также ранее русскоязычная Евгения, которая родом из Харькова, сейчас перешла на украинский. И добавляет, что ее на это вдохновил земляк, певец Владимир Дантес. "Дантес с меня снял это проклятие ошибок. Когда я его услышала, что он посоветовал не бояться, мне стало легче разговаривать. Я теперь не стыжусь, а спрашиваю, как правильно сказать то или иное слово", - подчеркнула Евгения.

Ежедневно зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканалах ТЕТ и 2+2, а также на YouTube.

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