Это просто "вау": Леся Никитюк показала интерьер своего дома

Леся Никитюк восхитила очень стильным интерьером своего дома.

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Леся Никитюк поделилась снимками из своего дома / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk/?hl=uk

Украинская ведущая Леся Никитюк показала фанатам фото из своего дома, на которых понятно на сколько уютно у звезды.

На своей странице в Instagram Никитюк опубликовала две фотографии. На первом снимке телеведущая показала диван и круглый стол, на котором стоит ваза с розовыми и белыми пионами.

Леся Никитюк поразила интерьером в доме / фото: скрин instagram.com/lesia_nikituk/?hl=uk

На втором фото звезда показала букет белых пионов на сером круглом столе.

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Леся Никитюк украсила дом пионами / фото: скрин instagram.com/lesia_nikituk/?hl=uk

"Мой замечательный дом", – оставила подпись ведущая.

Отметим, Леся не уточнила, где именно сделаны фотографии: в ее квартире в Киеве или же в родительском доме в Хмельницком.

Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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Отметим, шоувумен Леся Никитюк в забавном образе из 1990-х перепела главный хит легендарной группы "Фантом-2". К слову, идею клипа звезды также позаимствовали у группы "Фантом-2" и поют на компьютерном и постоянно изменяющемся фоне.

А также недавно Леся Никитюк призналась - она состоит в отношениях. Правда, не в классическом, консервативном понимании этого слова. "Конкретно сейчас я в свободных отношениях. Open relationship", - заявила ведущая.

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