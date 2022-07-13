"Это подхалимство": Астафьеву возмутили коллеги, которые запели на украинском во время войны

Даша Астафьева / скриншот

Украинская модель и певица Даша Астафьева заявила, что война не может быть поводом для создания развлекательного контента.

В интервью YouTube-канале Islnd TV, она сравнила песни своих коллег, которые они презентовали после 24 февраля, с цирковыми представлениями,

"Я человек искусства. Могу фотографироваться, играть роль, что-то петь. Но я не считаю, что это кому-то нужно во время войны. Да, есть несколько примеров – "Ой, у лузі", Stefania. Но остальное все – это больше похоже на цирковые представления для меня", - отметила Астафьева.

Комментируя треки своих коллег, которые они презентовали после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Астафьева отметила, что все эти песни "идут в никуда".

Читайте такжеДаша Астафьева сняла лифчик и порадовала фанатов соблазнительным образом"Сейчас все запели на украинском. Для меня это немного такое подхалимство, ненастоящее творчество. Это песни, которые идут в никуда, хотя там говорят слова "Родина", "нэнька", "мать Украина", – подытожила артистка, добавив, что сейчас война, и это не тема для развлекательного творчества.

Ранее украинская модель и певица Даша Астафьева рассказала, кто в Украине, по ее мнению, первым узнал о широкомасштабном вторжении РФ и накивал пятками из нашего государства еще до того, как это произошло.

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