"Это не тот человек": Анна Маляр призналась, что происходит в ее браке

Анна Маляр откровенно рассказала, как изменились ее отношения с мужем из-за войны.

Анна Маляр поделилась, как поменялась за время войны / коллаж: Главред, фото: t.me/annamaliar

Экс-заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о песни своей жизни - It Must Have Been Love группы Roxette, которая является саундтреком к фильму "Красотка".

Об этом она рассказала на премьере проекта "Песня моей жизни" с ведущей Екатериной Осадчей.

Маляр также принесла коробку с материалами, которые сохранились: кассеты, вырезки из журналов и песенник (с датой 1 января 1990 года).

"В подростковом возрасте я была членом киевского клуба фанатов группы Roxette. Я собирала свою коллекцию из кассет и материалов об этой группе. Я мечтала попасть на их концерт, и моя мечта сбылась. Мне было 30 лет, когда я сидела в первом ряду во время выступления Roxette в Киеве. Помню свои ощущения тогда, ведь в первом ряду собрались уже взрослые фаны этого проекта. Для меня тот концерт был примером крепости человека, ведь тогда солистка выступала почти два часа без перерыва после того, как ей сделали операцию на мозге ", – вспомнила Анна Маляр.

Также Анна рассказала о трудностях, которые она преодолела с мужем:

"Конечно, все песни, связанные со свиданиями, мы считаем своими. Мы с мужем до сих пор вместе, но война не обошла испытаниями нашу семью. Моя работа, конечно, наложила отпечаток на характер. Сейчас я не та Аня, на которой женился мой мужчина. Это два разных человека. Знаю точно, что те люди, которые прошли фронт, меняются, и когда они увидятся со своими родными, то тоже осознают, что это не тот человек, с которым они начинали отношения, поэтому мы с мужем преодолевали некоторые вещи, ведь нужно воспринимать человека другим в тех обстоятельствах, в которые он попал", - поделилась Анна.

Кто такая Анна Маляр Анна Васильевна Маляр – украинский политик, адвокат, криминолог, общественный деятель. Заместитель Министра обороны Украины (2021-2023). Кандидат юридических наук. В октябре 2022 года вошли в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

