"Это не о кровных связях": Лилия Подкопаева заговорила об усыновлении

Подкопаева рассказала, что для нее значит усыновление.

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Лилия Подкопаева показала своих детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/podkopayeva_official/

Украинская известная гимнастка Лилия Подкопаева показала редкий кадр с мужем – Игорем Дубинским, и тремя детьми.

На своей странице в соцсетях Лилия опубликовала пост в честь Дня усыновления, который важен для нее, поскольку в 2006 году она усыновила сына Вадима, сейчас парню уже 18 лет. Гимнастка уверенна, что это не она выбрала сына, а он ее, а также, что усыновление – это выбор сердца.

видео дня

"Усыновление – это выбор сердца, который никогда не бывает случайным. 18 лет назад мой ребенок избрал меня, и этот момент навсегда изменил мою жизнь. Это не о кровных связях, а о любви, которая произрастает в сердце, когда ты становишься отцом или матерью. Родительство – это о заботе, поддержке и ощущении неразрывной связи. Это любовь, превосходящая все и навсегда объединяющая души", - отметила Подкопаева.

Кто такая Лилия Подкопаева? Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.

Лилия Подкопаева - последние новости по теме

Напомним, ранее Лилия Подкопаева поделилась романтическими фото со своим мужем-бизнесменом. Повод оказался значимым - любимый мужчина экс-чемпионки, бизнесмен Игорь Дубинский отпраздновал свой день рождения.

Также украинская спортсменка Лилия Подкопаева трогательно поздравила свою 16-летнюю дочь с Днем рождения. Как написала она на своей странице в Instagram, 16 лет назад "мир изменился".

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