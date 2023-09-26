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"Это мой сынок, которого убили": Даша Астафьева поделилась личной драмой

Алена Кюпели
26 сентября 2023, 18:51 обновлено 26 сентября, 18:51

Известная украинская поп-певица, бывшая солистка герлз-бенда "NikitA" и волонтер Даша Астафьева поделилась личной трагедией.

На своей странице в Instagram, певица сообщила о смерти любимого пса по имени Чичико.

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В смерти "сыночка" звезда обвиняет персонал одной из известных столичных ветклиник. Заплаканная Даша рассказала, что находится в ужасном состоянии. "Сегодня нашего Чичу убили в ветклинике. Пока я не могу об этом говорить. Но впоследствии я это докажу и хочу рассказать всем. Люди, которые это сделали - изверги", - написала Астафьева.

Астафьева в слезах сообщила, что случилась ужасная ситуация халатного и жестокого отношения к члену ее семьи. "Это убийцы. Вся команда", - заявила звезда.

Селебрити также поблагодарила всех, кто поддерживает ее в этот нелегкий момент жизни.

Ранее Даша Астафьева сообщила, что вряд ли поп-певице Светлане Лободе удастся вернуть себе расположение украинцев ‒ после ее многолетней успешной карьере в стране-агрессоре РФ.

Ранее также Даша Астафьева раскритиковала своего коллегу Алексея Потапенко (Потапа) за трек "Волонтер".

"Надо очиститься от этого, признать, что ты совершал плохие поступки. Если бы Алексей разгрузил хотя бы один автомобиль гуманитарки, он вряд ли бы написал такие слова о волонтерах, о волонтерах. Просто представь, сколько женщин на морозе разгружали тяжелые автомобили, видели это все, и как им вообще такие песни. И вместо того, чтобы сказать: да, это ошибка, я удалю. И радиостанции, которые это крутили", – сказала она.

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Даша Астафьева новости шоу бизнеса
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