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"Это было в Кремле": Пригожин опозорился на банкете у Путина

Сергей Кущ
7 сентября 2023, 11:58 обновлено 7 сентября, 11:58
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Продюсера Иосифа Пригожина нередко принимали за Евгения Пригожина.
Пригожин опозорился на банкете у Путина
Пригожин опозорился на банкете у Путина / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Над российским продюсером Иосифом Пригожиным изрядно поиздевались после смерти основателя террористической организации ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Продюсера, которого нередко принимали за Евгения Пригожина, преследовали неприятности еще задолго до смерти террориста, пишут росСМИ.

Продюсер откровенно рассказал, что еще во времена, когда Евгений Пригожин был только ресторатором, продюсер угодил в весьма неловкую ситуацию.

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"Это было в Кремле. Шло чествование. Я пришел в банкетный зал, сидел с выдающейся Майей Плисецкой. Мстислав Леопольдович Ростропович сидел с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, был принц Монако и еще какие-то люди. И Мстислав Леопольдович весь вечер говорил: "Спасибо Евгению Пригожину за сегодняшний банкет. Красивое мероприятие…", - рассказал Пригожин, отметив, что его еще тогда путали с террористом.

Напомним, что вечером 23 августа, появилась информация о том, что в Тверской области в России упал самолет с Пригожиным. Погибли все 10 человек, находившихся на борту.

Эксперт назвал причину промедления, почему Путин ждал 2 месяца, чтобы убить Пригожина. Диктатор РФ готовился к убийству главаря ЧВК "Вагнера". Он не мог себе позволить убить его в июне, ведь это повлекло бы для Кремля серьезные проблемы.

Издание Financial Time со ссылкой на собственные источники через западных политиков отметило, что самолет Пригожина сбила российская ПВО.

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Иосиф Пригожин Евгений Пригожин
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