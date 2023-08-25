"Блин, перестаньте мне слать венки": Пригожина затроллили в сети

Российский продюсер Иосиф Пригожин, однофамилец террориста и главарь ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, устал от мемов в свой адрес.
После того, как тезка и террорист был убит над тверью, россияне забросали продюсера "похоронками" и от всей души сочуствовали его жене-"вдове", пропутинской певичке Валерии.
Сам же продюсер выкатил на страницах социальной сети мем со своим лицом, где он якобы просит больше не присылать ему венки.
Ликвидация Пригожина
Напомним, что вечером 23 августа, появилась информация о том, что в Тверской области в России упал самолет с Пригожиным. Погибли все 10 человек, находившихся на борту.
Эксперт назвал причину промедления, почему Путин ждал 2 месяца, чтобы убить Пригожина. Диктатор РФ готовился к убийству главаря ЧВК "Вагнера". Он не мог себе позволить убить его в июне, ведь это повлекло бы для Кремля серьезные проблемы.
Издание Financial Time со ссылкой на собственные источники через западных политиков отметило, что самолет Пригожина сбила российская ПВО.
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