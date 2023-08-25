УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Блин, перестаньте мне слать венки": Пригожина затроллили в сети

Алена Кюпели
25 августа 2023, 14:09 обновлено 25 августа, 14:20
101
Иосиф Пригожин жалуется на своих пользователей, которые шлют ему венки.
Иосиф Пригожин не хочет получать
Иосиф Пригожин не хочет получать "похоронки" / Коллаж Главред, Instagram/prigozhin_iosif

Российский продюсер Иосиф Пригожин, однофамилец террориста и главарь ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, устал от мемов в свой адрес.

После того, как тезка и террорист был убит над тверью, россияне забросали продюсера "похоронками" и от всей души сочуствовали его жене-"вдове", пропутинской певичке Валерии.

Иосиф Пригожин просит не хоронить его
Иосиф Пригожин просит не хоронить его / Скриншот Instagram/prigozhin_iosif

Сам же продюсер выкатил на страницах социальной сети мем со своим лицом, где он якобы просит больше не присылать ему венки.

видео дня

Ликвидация Пригожина

Напомним, что вечером 23 августа, появилась информация о том, что в Тверской области в России упал самолет с Пригожиным. Погибли все 10 человек, находившихся на борту.

Эксперт назвал причину промедления, почему Путин ждал 2 месяца, чтобы убить Пригожина. Диктатор РФ готовился к убийству главаря ЧВК "Вагнера". Он не мог себе позволить убить его в июне, ведь это повлекло бы для Кремля серьезные проблемы.

Издание Financial Time со ссылкой на собственные источники через западных политиков отметило, что самолет Пригожина сбила российская ПВО.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Валерия новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Буданов раскрыл планы Путина: Россия думает мобилизовать еще 450 тысяч человек

Буданов раскрыл планы Путина: Россия думает мобилизовать еще 450 тысяч человек

13:45 Украина
В нескольких областях будут заморозки: погода в Украине на сентябрь 2023

В нескольких областях будут заморозки: погода в Украине на сентябрь 2023

13:38 Синоптик
Генерал Милли – о контрнаступлении ВСУ: прорвали первую линию "обороны" войск РФ

Генерал Милли – о контрнаступлении ВСУ: прорвали первую линию "обороны" войск РФ

12:19 Мир
Все главные новости

Последние новости

14:31

Просто гуру: 4 знака Зодиака, которые в совершенстве зарабатывают деньги и экономят

14:11

В Крыму был смертельный "прилет" по базе 126-й гвардейской бригады ЧФ

14:09

"Блин, перестаньте мне слать венки": Пригожина затроллили в сети

13:45

Буданов раскрыл планы Путина: Россия думает мобилизовать еще 450 тысяч человек

13:38

В нескольких областях будут заморозки: погода в Украине на сентябрь 2023

F-16 будут в бою уже весной, войска РФ в Крыму накроем ракетами Taurus – РоманенкоF-16 будут в бою уже весной, войска РФ в Крыму накроем ракетами Taurus – Романенко
13:04

На Ровенщине погибли в воде двое мальчиков: к гибели может быть причастна мать

12:59

Как легче перенести аллергию на амброзию: 3 способа, которые помогут справиться

12:54

Запасаемся к зиме: какие продукты и вещи стоит купить уже сейчас на случай блекаута

12:25

В Украине еще сильнее подорожают бензин и дизтопливо: в чем суть

Реклама
12:19

Генерал Милли – о контрнаступлении ВСУ: прорвали первую линию "обороны" войск РФ

12:16

"F-16 будут в небе Украины весной": авиаэксперт сказал, почему надо ждать еще полгодаВидео

12:04

Favbet Foundation передал ВСУ на фронт очередной внедорожник Nissan

11:47

Гороскоп на завтра 25 августа 2023: Тельцу – ремонт, Льву - прорыв

11:42

"Я так о тебе мечтала": Ефросинина трогательно поздравила сына с днем рождения

11:39

Эксперт спрогнозировал, какой модификации самолеты F-16 получит УкраинаВидео

11:26

"Изготовили, подвесили на самолет, отстреляли": Катков объяснил проблемы РФ с ракетамиВидео

10:58

Внимание, отрава: как отличить ядовитого близнеца белого гриба

10:41

Украинцам поднимут минимальную зарплату: когда и на сколько

10:40

"Маршем на Москву": РДК записал обращение к ЧВК Вагнер

10:13

РФ применит план В в Украине, поскольку не может победить военным путем – Данилов

Реклама
09:52

Враги выпустили по Одесской области "Калибры" из Азовского моря: в ВСУ прокомментировали ситуацию

09:50

Как правильно праздновать Успение Пресвятой Богородицы: что поставить на стол

09:30

Как возникло слово "промінь" и почему Тарас Шевченко его не знал: объяснение АвраменкоВидео

09:07

Зима будет сложной, Украину ждет нелегкий отопительный сезон – министр энергетики

08:56

Как правильно варить кукурузу, чтобы она была мягкой и сочной: 3 главных совета

08:31

"Очень ждала папу с фронта": родители рассказали о погибшей в Чернигове 6-летней СофийкеФото

08:26

Для чего Путин убил Пригожинамнение

08:13

ВСУ продвинулись в Запорожской области, в РФ говорят о критическом моменте – ISW

08:00

Что означает черная вышиванка: о чем говорит цвет народной одежды

07:15

"США сплотили поддержку Украины": о чем Зеленский поговорил с Байденом

07:00

Кот бросается на ноги и кусает: что является причиной такого поведения

06:41

В Крыму прогремели взрывы: оккупанты скулят о массированной атаке 42 дронов

06:40

Карта дня: что предвещает Таро на 25 августа

06:10

Уничтожение ЗРС С-400 в Крыму: в чём весь цимес фейерверкамнение

05:35

Как почистить очень грязный палас в домашних условиях: самый эффективный способ

05:00

Душа еще в мире живых: что нельзя делать 9 дней после смерти близкого человека

04:40

"Так быстро это не работает": военный сказал, почему уничтожение мостов пока не поможет ВСУ

03:18

Это опасно: признаки головной боли, когда нужно обратиться к врачу

02:40

Следом за Брежневой: у Константина Меладзе отобрали ВНЖ в РФ

02:10

Эксперт рассказал, как Путин использует "вагнеровцев" в Африке

Реклама
01:35

"Не того качества, не в том количестве": военный эксперт пояснил, как сейчас РФ делает оружие

00:04

Путин выведет войска из Украины и сядет за стол переговоров - экс-глава ЦРУ

00:01

Как сейчас выглядит красавчик-Супермен из сериала "Тайны Смолвиля"

24 августа, четверг
23:20

Чем обработать лобовое стекло от дождя: что отталкивает воду

22:57

В небе яркие вспышки: в Севастополе прогремели мощные взрывыВидео

22:54

Дочерей Барака Обамы застукали на вечеринке в провокационных нарядах

22:51

В октябре украинские пилоты отправятся в США учиться управлять F-16 - CNN

22:28

Минус 5 кг без диет: Седокова раскрыла свой "интересный" секрет похудения

22:15

"ВСУ на пороге прорыва": Залужный удивил подробностями с фронта - WSJ

22:07

"Гросу?": Младший Ступка показал новую пассию

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять