"Блин, перестаньте мне слать венки": Пригожина затроллили в сети

Иосиф Пригожин жалуется на своих пользователей, которые шлют ему венки.

https://stars.glavred.info/blin-perestante-mne-slat-venki-prigozhina-zatrollili-v-seti-10495741.html Ссылка скопирована

Иосиф Пригожин не хочет получать "похоронки" / Коллаж Главред, Instagram/prigozhin_iosif

Российский продюсер Иосиф Пригожин, однофамилец террориста и главарь ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, устал от мемов в свой адрес.

После того, как тезка и террорист был убит над тверью, россияне забросали продюсера "похоронками" и от всей души сочуствовали его жене-"вдове", пропутинской певичке Валерии.

Иосиф Пригожин просит не хоронить его / Скриншот Instagram/prigozhin_iosif

Сам же продюсер выкатил на страницах социальной сети мем со своим лицом, где он якобы просит больше не присылать ему венки.

видео дня

Ликвидация Пригожина

Напомним, что вечером 23 августа, появилась информация о том, что в Тверской области в России упал самолет с Пригожиным. Погибли все 10 человек, находившихся на борту.

Эксперт назвал причину промедления, почему Путин ждал 2 месяца, чтобы убить Пригожина. Диктатор РФ готовился к убийству главаря ЧВК "Вагнера". Он не мог себе позволить убить его в июне, ведь это повлекло бы для Кремля серьезные проблемы.

Издание Financial Time со ссылкой на собственные источники через западных политиков отметило, что самолет Пригожина сбила российская ПВО.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.