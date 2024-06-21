"Это было его решение": Елена Зеленская рассказала о трудностях в отношениях с Владимиром Зеленским

Елена Зеленская призналась, что сейчас она очень редко видится со своим супругом.

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Елена Зеленская рассказала об отношениях с мужем / коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Первая леди Украины Елена Зеленская уже не впервые рассказала, что никогда не мечтала быть женой президента.

В интервью для The Telegraph Зеленская отметила, что из-за занятости Владимира Зеленского она не всегда может провести с ним время, поэтому очень скучает.

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"Это было его решение, и мне пришлось выбирать, работать женой президента или уйти в тень. Я выбрала первый вариант. Когда вы делаете выбор стать активным, вы относитесь к этому, как к работе, теперь это моя работа", - сказала первая леди.

К тому же сейчас у пары совсем нет времени на ссоры, поэтому в последнее время они вообще не спорят друг с другом.

"Семья нуждается в нормальной жизни, детям нужен отец чаще, чем они могут позволить себе видеться с ним, и он устал от такого образа жизни. Мы не утомляем друг друга, мы скучаем друг за другом", - подчеркнула Елена.

Кто такая Елена Зеленская? Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Елена Зеленская - последние новости по теме

Отметим, ранее Елена Зеленская вместе с министром здравоохранения Дании Софи Леде посетила Киевскую областную детскую больницу в Боярке. Для встречи с Софи Леде, а также с датскими и украинскими медицинскими сотрудниками, Зеленская подобрала сдержанный образ - в меру деловой, но элегантный.

А также Елена Зеленская высказалась о людях, которые говорят, что устали от войны, и о возвращении украинских беженцев.

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