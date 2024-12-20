"Эти пять лет были кошмаром": первая жена Тиммы опозорила Седокову - детали

Сана Оши высказалась о смерти бывшего мужа.

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Смерть Яниса Тиммы - детали / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Сана Оши, Анна Седокова

Кратко:

Сана Оши поддержала слова отца Яниса Тиммы

Она боится говорить сыну о смерти отца

17 декабря латвийский баскетболист и бывший муж предательницы Анны Седоковой – Янис Тимма наложил на себя руки, после чего поклонники и отец спортсмена обвинили в этом певицу.

Теперь же по поводу трагедии высказалась и первая жена Яниса – Сана Оши в соцсетях, которую он бросил с маленьким ребенком ради Седоковой.

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"Тем, кто беспокоится о том, как я себя чувствую, — конечно, мне нехорошо и нелегко. Янис был моим первым мужем и человеком, с которым мы провели вместе девять лет, у нас есть общий сын. Я бы хотела присоединиться к словам отца Яниса: эти пять лет были для всех нас кошмаром, нас всех затянуло в эту яму", — написала Сана.

Также женщина призналась, что пока не сообщила о смерти Тиммы их общему сыну.

"Со стороны кажется, что у меня все складывается хорошо, но в моей жизни было много стрессов и трудностей, о многом я не делилась публично. В эти дни я была рядом с матерью Яниса. Какое облегчение, что теперь все улажено и нам нужно только дождаться возвращения Яниса домой. Но у меня впереди еще разговор с сыном. У меня сжимается живот и комок в горле, когда я думаю, что мне нужно сказать ребенку, что его папы больше нет", - отметила Оши.

Сана Оши о смерти Яниса Тиммы / фото: скрин instagram.com, Сана Оши

Первая жена Яниса Тиммы трудно переживает его смерть / фото: скрин instagram.com, Сана Оши

Анна Седокова и Янис Тимма - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, отношения предательницы Анны Седоковой и Яниса Тиммы для певицы стали самыми длительными вопреки тому, что все четыре года вместе пара бурно ссорилась, мирилась, и нередко раскрывала чрезмерно личные подробности. Осенью 2023 года в прессе появились первые слухи о том, что Седокова и Тимма переживают не лучшие времена.

А также ранее Янис Тимма сделал странное признание о Анне Седоковой. Оказывается, запроданка больше любит деньги, чем своих многочисленных мужчин.

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Кто такая Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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