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"Эта девушка родила 4 месяца назад": раздетая Тодоренко похвасталась телом и рассказала о комплексах

29 ноября 2022, 10:42

Певица-предательница похвасталась своим телом, потому как, чтобы участвовать в шоу, ей приходится много тренироваться.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая несмотря на войну в Украине продолжает молчать о террористических зверствах россиян, продолжает участвовать в российских шоу и развлекать зрителей агрессора, похвасталась своей фигурой.

В частности, на своей странице в Instagram, предательница выложила фото, где наслаждается своим телом после родов и призналась в своих комплексах.

Это очевидно, ведь чтобы развлекать российских зрителей, ей пришлось активно тренироваться.

'Эта девушка родила 4 месяца назад': раздетая Тодоренко похвасталась телом и рассказала о комплексах

Кроме того, Тодоренко рассказала о своих комплексах. Оказалось, что певица болеет сколиозом и болезнью витилиго.

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'Эта девушка родила 4 месяца назад': раздетая Тодоренко похвасталась телом и рассказала о комплексах

Напомним, ранее Регина Тодоренко, которая молчит о войне в Украине и продолжает радоваться жизни во вражеской России, поделилась своими планами на ближайшее будущее.

В серии вопросов-ответов со своими пользователями на странице в Instagram, она ответила на вопрос в отношении будущих ближайших проектов. В частности, Тодоренко, планирует участвовать в очередном шоу, издать детскую книгу, повеселитьсься на новогодних съемках, а также, неожиданно, родить третьего ребенка.

Непонятно, как она собирается в декабре уже быть беременной, но Тодоренко виднее.

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Регина Тодоренко
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