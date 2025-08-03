"Есть возможность": как Юрий Никитин отреагировал на заявление жены о расставании

Это первый комментарий продюсера после того, как Ольга Горбачева решила вынести на публику их семейные сложности.

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Юрий Никитин и Ольга Горбачева развод - как отреагировал продюсер / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuriynikitin

Вкратце:

Ольга Горбачева и Юрий Никитин были женаты с 2016 года

Сейчас пара находится на стадии разрыва отношений

Вскоре после празднования девятой годовщины брака украинская певица Ольга Горбачева сообщила о расставании с музыкальным продюсером Юрием Никитиным. Она заявила, что, вопреки прекрасным отношениям с мужем, она решила пожертвовать ими ради собственных целей.

Поклонники пары были удивлены этим сообщением. Однако сам Никитин, похоже, настроен философски и весьма оптимистично. После публичного заявления жены он в своем блоге в Instagram поделился размышлением о новых началах, которые дарит человеку удивительная жизнь.

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"Жизнь удивительна. У каждого из нас есть возможность начинать все сначала, но на новом уровне нашего спирального развития и с учетом прекрасного прошлого опыта", - пишет продюсер.

Юрий Никитин и Ольга Горбачева развод - как отреагировал продюсер / instagram.com/yuriynikitin

Юрий Никитин и Ольга Горбачева - история отношений

После объявления Горбачевой о расставании и размышлениях Никитина о новых началах поклонники пары сохраняют уверенность в том, что развод пары не состоится, а даже если это и произойдет, то со временем Юрий и Ольга вновь будут вместе, ведь расставания для них - не впервые.

Супруги познакомились в 1998 году, поженились - в 2007-ом. Первая попытка создать семью была короткой, ведь уже через два года Никитин и Горбачева расстались. Однако долго быть друг без друга они не смогли - в 2011 году Юрий и Ольга вновь начали встречаться, а в 2016-ом пошли под венец во второй раз.

Юрий Никитин и Ольга Горбачева пережили вместе два брака и расставание / instagram.com/yuriynikitin

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О персоне: Юрий Никитин Юрий Никитин - украинский музыкальный продюсер, создатель и генеральный директор компании Mamamusic. В 2007 году Никитин стал музыкальным продюсером первой украинской "Фабрики звезд" на Новом канале, в 2010 году стал музыкальным продюсером вокального шоу "Суперзірка" телеканала 1+1, сообщает Википедия. Продюсер Верки Сердючки и группы KAZKA, в прошлом - Ирины Билык, групп НеАнгелы и NikitA.

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