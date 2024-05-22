"Есть такие пуритане": путинистка Валерия высказалась в сторону своей невестки

Путинистка Валерия стала на защиту своей невестки, которая все время попадает под хейт поклонников.

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Валерия заступилась за невестку/ коллаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

Российская певица Валерия, которая поддерживает страшное вторжение России в Украину, решила высказать свое мнение о невестке Лиане.

Лиане часто пишут гневные комментарии под фотографиями в соцсетях, ведь она публикует разный контент и часто девушку обвиняют в чрезмерной откровенности.

В комментарии для росСМИ любительница Путина заявила, что не видит ничего плохого в откровенных фотографиях невестки, поскольку она молода и может себе позволить такое.

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"Мне пишут, что я слишком откровенна… Хотя где там? Чуть вырез поглубже, юбка покороче — и ну все, начинается… Есть такие пуритане, которые только и следят за чужой жизнью. Никак не реагирую на это. Лиана — молодая, красивая девушка. Может себе позволить", - сказала путинистка Валерия.

Кто такая певица Валерия? Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).

18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".

7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

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Напомним, ранее Валерия появилась на видео, где поздравила россиян с "днем победы", а также сообщила, что с "ними Бог". Обращение певицы опубликовало Минобороны страны-агрессора. Она пожелала воинам побыстрее "возвращаться" домой.

Ранее муж певицы Валерии разразился матом, говоря о певице Лайме Вайкуле, которая в отличие от него, осудила военное вторжение России в Украину.

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