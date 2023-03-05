Еще "зеленый", а уже Арестович: экс-советник Офиса президента Украины показал фото из юности

Как сильно изменился Алексей Арестович за 30 лет? Сам политик убежден, что ни капли.

Алексей Арестович показал себя в 17-летнем возрасте / facebook.com/alexey.arestovich

Бывший советник офиса президента, блогер и политический деятель Алексей Арестович создал вокруг себя персональный и уютный культ личности, который горячо поддерживают его многочисленные фанаты.

К поклонникам он относится с благодарностью, и балует их остроумными шутками над самим собой или личными кадрами. К примеру, недавно на его странице в Facebook появилось фото из юности политика.

На самом деле он показал даже два снимка - на одном Арестовичу всего 17 лет, на втором - 47. По мнению самого деятеля, за 30 лет он не слишком-то и изменился, а в скромном выпускнике, которому летом только предстояло окончить киевскую школу №178, уже угадывались задатки будущего политика.

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"Как ее не прячь, а настоящая натура все равно проступит. Разница ровно в тридцать лет", - подписал снимки Арестович.

А вот мнения в комментариях разошлись: одни утверждают, что блогер остался почти таким же, как и 30 лет назад, другие отмечают, как сильно изменился. В прочем есть и те, кто просто в восторге от снимков безотносительно возраста.

Алексей Арестович показал себя в 17-летнем возрасте / facebook.com/alexey.arestovich

Ранее поворошить семейный архив решила украинская ведущая, модель и общественная деятельница Катя Осадчая - она показала редкое фото своей матери Елены Александровны.

Также едва узнали на архивном фото поклонники Екатерину Бужинскую - певица показала, какой была в 18 лет, на заре своей карьеры артистки. За 25 лет она сильно изменилась.

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