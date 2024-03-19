Еще одна украинская предательница получила российский паспорт

Регина Тодоренко не стесняется поддерживать террористическую Россию и строить там свою карьеру.

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Регина Тодоренко больше не украинка/ коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Украинская актриса и телеведущая Регина Тодоренко, которая выехала в Россию и никак не комментирует то, что страна-террорист планомерно уничтожает ее родную Украину, получила российский паспорт.

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Звездач, Тодоренко вслед за предательницами Повалий и Лорак, стала обладательницей российского паспорта.

Тодоренко теперь официально не украинка / Сриншот Звездач

Отметим, что сама запроданка пока никак не прокомментировала новости.

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Кто такая Регина Тодоренко? Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Напомним, ранее российский певец, который поддерживает военное нападение России на Украину Сергей Лазарев, унизил предательницу и молчунью, бывшую украинку Регину Тодоренко. По информации пропагандистских СМИ, Лазарев прокомментировал недавнее появление Тодоренко в новогоднем фильме, в котором она снялась с путчистом Киркоровым.

Ранее также муж путинистки и предательницы Украины Регины Тодоренко поделился секретами их личной жизни. Так, пропагандистские телеграмм-каналы с удовольствием шерят видео, где Топалов рассказывает о том, собирается ли он разводиться с Тодоренко и раскрывает очень личные вещи.

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