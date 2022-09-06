Еще одна российская актриса пойдет в суд из-за несогласия с войной

Татьяна Рудова / Стархит

Российскую актрису Татьяну Рудину признали виновной и оштрафовали за "дискредитацию Вооруженных сил РФ".

По информации российского издания "Стархит", тверской районный суд города Москвы постановил признать Татьяну Рудину виновной в совершении административного правонарушения. "Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей", — сообщили в пресс-службе суда.

Отметим, что о протоколе на Рудину стало известно в конце августа. Причиной для открытия дела стала публикация артистки в Сети, в которой она осудила кровопролитную войну России против Украины.

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Такие же протоколы поступили в суд в отношении Кристины Асмус, а также Всеволода Лисовского. Эти дела ждут своего рассмотрения.

Напомним, ранее на российскую актрису Кристину Асмус завели дело за "фейки об армии РФ". Соответствующая информация опубликована в картотеке Тверского райсуда Москвы.

По информации РосСМИ, причиной составления протокола стало то, что актриса "разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции".

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