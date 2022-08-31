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На популярную российскую актрису завели дело "за фейки об армии РФ"

31 августа 2022, 11:51

Актриса всего лишь написала, что она против войны. Но в России нельзя иметь собственное мнение.

Кристина Асмус
Кристина Асмус / instagram.com/asmuskristina/

На российскую актрису Кристину Асмус завели дело за "фейки об армии РФ". Соответствующая информация опубликована в картотеке Тверского райсуда Москвы.

По информации РосСМИ, причиной составления протокола стало то, что актриса "разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции".

Под "негативным отношением" имеется ввиду пост Асмус от 24 февраля, опубликованный в первый день войны России против Украины. В своем Instagram актриса разместила черный квадрат с подписью: "Страх и боль. Молю, остановите всё это. Нет войне!!!!!".

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В июле актриса рассказала, что кадры с ней вырезали из фильма "Своя война" Алексея Чадова. Она не уточняла, по каким причинам, однако заявила, что продюсеры "решили вырезать всю гражданскую линию". Асмус исполняла в фильме главную женскую роль. Сам Чадов в конце марта попал в список артистов, "нежелательных" в Украине.

"Я попал в список неугодных в Украине. При этом у меня прадед — украинец. Герой Великой Отечественной войны. Во мне течет какой-то процент украинской крови. Зачем запрещать въезд человеку, который пацифист. Я за мир, уважение и диалог", — прокомментировал он тогда произошедшее, прикрываясь пресловутым "за мир".

Напомним, ранее в России доносы на тех, кто выступает против войны в Украине, перешли на новый уровень. Один россиянин из Подмосковья сам на себя написал заявление в полицию, потому что не поддерживает войну.

Об этом сообщает российский телеграм-канал "Осторожно, Москва". Отмечается, что такой инцидент произошел с 29-летним жителем Красногорска, что под Москвой.

Парень донес на себя в полицию и рассказал, что он раскрасил один из домов в цвета украинского флага. Кроме этого, он сделал надпись "Нет войне".

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Кристина Асмус
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