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Еще один Уизли: звезда "Гарри Поттера" во второй раз стал отцом

Анна Подгорная
28 апреля 2025, 23:54
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36-летний Гринт показал младенца и раскрыл его имя.
Руперт Гринт
Руперт Гринт дети - актер сообщил о появлении второго ребенка / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Руперт Гринт и Джорджия Грум снова стали родителями
  • Об этом артист сообщил в социальных сетях

Британский актер Руперт Гринт, который стал известным еще в детстве благодаря роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, удивил поклонников радостной новостью - он во второй раз стал отцом. В своем блоге в Instagram артист опубликовал первое фото младенца и рассекретил его имя.

У Гринта и его жены родилась девочка по имени Голди. "Тайный ребенок рассекречен". Представляем вам Голди Г. Гринт", - подписал снимок счастливый отец.

видео дня

Голди - вторая дочь Руперта Гринта и его жены, британской актрисы Джорджии Грум. В мае 2020 годы у них появилась первая девочка, которую назвали Уэнсдей.

Гринт и Грум вместе с 2011 года. Официальный брак пара заключила в 2018-ом.

Голди Гринт
Руперт Гринт дети - актер сообщил о появлении второго ребенка / instagram.com/rupertgrint

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Кто такой Руперт Гринт?

Руперт Гринт - английский актер. Известность ему принесла роль Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере. Начиная с 2002 года, Гринт начал работать за пределами франшизы о Гарри Поттере ("Гром в штанах", "Уроки вождения", "Вишневая бомба", "Дикая штучка"), сообщает Википедия. Продолжает развивать актерскую карьеру и в наши дни ("В белом плену", "Лунная афера", "Большой куш", "Дом с прислугой" и пр.).

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