Еще один мальчик ушел в отставку: Мадонна бросила 28-летнего возлюбленного

Мадж не отчаивается найти свою любовь и точно знает, чего достойна.

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Мадонна бросила Акима Морриса, с которым встречалась с июля / коллаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Кратко:

Мадж встречалась с бывшим спортсменом около трех месяцев

Инсайдеры рассказали, почему певица бросила партнера, который младше нее на 38 лет

Поп-легенда Мадонна снова готова пуститься на поиски любви - 66 летняя певица распрощалась со своим 28-летним бойфрендом Акимом Моррисом. Их роман был стремительным и очень страстным, но "сгорел" так же быстро, как и вспыхнул.

Про Мадонну и Морриса, как про пару стали говорить в июле 2024 года. Бывший футболист повсюду неотрывно следовал за своей звездной возлюбленной, много времени проводил с ее семьей.

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Однако после Хэллоуина пара внезапно рассталась - на праздничной вечеринке они еще были вместе, а вскоре инсайдеры стали говорить о том, что Мадж снова одинока. Об этом сообщает издание The Mirror.

Мадонна и Аким расстались мирно, без взаимных обид. В близком окружении говорят, что камнем преткновения между партнерами стала большая разница в возрасте - они из разных эпох. К тому же Моррис не слишком тщательно скрывал, что смотрим по сторонам на дам помоложе.

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Ранее Главред приводил фрагменты интервью Джонни Деппа, в котором актер впервые за последние два года признался, простил ли своей бывшей жене Эмбер Херд клевету, которая чуть не уничтожила его карьеру.

Также жена Брюса Уиллиса, модель и актриса Эмма Хеминг, впервые рассказала, с чего началась его деменция. Она назвала первый симптом неизлечимой болезни, который окружение актера долгое время просто не замечало.

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Кто такая Мадонна? Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) - американская певица, автор-исполнитель, танцовщица и актриса. С 1980-ых носит негласный титул "королевы поп-музыки". Попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая коммерчески успешная исполнительница в истории. Обладательница семи "Грэмми" (в 1998 году забрала сразу три награды) и двух "Золотых глобусов". Внесена в "Зал славы рок-н-ролла". С начала музыкальной карьеры в 1979 году выпустила 14 альбомов и 93 сингла.

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