Таисия Повалий / instagram.com/tpovaliyofficial

Украинская певица Таисия Повалий, которая предала свою родину, молчит о зверском нападении России на Украину, а также продолжает развлекать озлобленный российский народ, появилась в социальной сети Instagram.

Как и ее коллега-запроданка Ани Лорак, которая "несет миру любовь", она "разбрызгивает" ее на своих подписчиков. "Делюсь с вами любовью, дорогие мои подписчики! Самый исцеляющий душу свет!" - бредит предательница.

Она также добавила, что ее любовь - это новая песня. Видимо, певица будет радовать своих любимых российских зрителей, которые рады смертям мирных украинцев и обстрелам наших городов, в новогоднюю ночь.

Отметим, что Повалий настолько много сделала пластических операций, что узнать ее трудно.

Напомним, ранее Денис Повалий, сын певицы-запроданки Таисии Повалий, которая несмотря на войну в Украине продолжает выступать в России, поддерживая таким образом убийства мирных украинских жителей, отреагировал на критику музыкального российского критика Сергея Соседова.

Этот "знаток", который долгое время кормился в Украине и не брезговал украинской зарплатой, заявил, что благодаря своей матери, Денис имеет возможность "жить в Испании". На что Денис Повалий ответил, что "благодаря им, он имеет возможность бежать" (имеется ввиду нападение России на Украину - авт.).

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