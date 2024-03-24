Эсхакзай странно отреагировала на женитьбу и отцовство Виталия Козловского

Известная блогерша показала редкий снимок с артистом, который скоро станет отцом.

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Рамина Эсхакзай и Виталий Козловский - экс-невеста Козловского показала фото с ним / коллаж: Главред, фото: instagram.com/raminalalala, instagram.com/vkozlovsky_music

В начале марта, на свой 39-ый День рождения, украинский певец и военнослужащий Виталий Козловский сообщил, что вступил в брак. 22 марта при помощи клипа к новой песне "Рубеж" он также подтвердил слухи, что скоро станет отцом. В кадре появилась его супруга на поздних сроках беременности.

С такими радостными переменами в жизни Козловского поздравили друзья и коллеги. Не осталась в стороне и бывшая подруга певца - блогерша и журналистка Рамина Эсхакзай.

Пара была вместе с 2016 по 2017 год. По слухам Козловский даже делал Эсхакзай предложение руки и сердца, однако позже выяснилось, что их роман был пиар-ходом. Так или иначе они смогли сохранить дружеские отношения.

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После новостей о браке и скором отцовстве Виталия, Рамина опубликовала в своем блоге в Instagram сэлфи с артистом. На фото он обнимал ее за шею, и они вдвоем искренне улыбались в камеру. Снимок Эсхакзай подписала странным сочетанием цитат из песен Козловского: "Пинаколада - дело случая. И все же Шекспир напишет не про нас".

Рамина Эсхакзай и Виталий Козловский - экс-невеста Козловского показала фото с ним / instagram.com/raminalalala

Кто такой Виталий Козловский? Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

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