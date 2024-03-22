Alyona Alyona пожаловалась фанатам на новые проблемы со здоровьем

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona откровенно рассказала о своих проблемах со здоровьем ‒ вставить в Stories на своей странице в социальной сети Instagram.
Как говорит девушка, последнее время испытывает проблемы с иммунитетом. Только за последний месяц она заболела во второй раз. В этот раз alyona alyona беспокоит боль в области носа. При этом исполнительница относилась к своему здоровью ответственно и даже нигде не переохлаждалась. Девушка подозревает, что поводом для начала заболевания мог послужить визит в больницу, где она могла заразиться от людей с респираторными инфекциями.
Также Alyona Alyona рассказала, что из-за проблем с женскими половыми гормонами исполнительницу мучают проблемы с капиллярами — сосудистая сеточка и купероз.
"У меня из-за того, что я пила длительное время женские гормоны, загустела кровь и начали лопаться капилляры много где - особенно на лице. Моя проблема – купероз и сосудистая сеточка", — рассказала девушка.
Кто такая Alyona Alyona?
Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".
Напомним, ранее звезда "Домика на счастье", украинская актриса Виталина Библив, рассказала, как относится к бывшей подруге и коллеге - актрисе-молчунье Галине Безрук.
Также украинская группа Антитела выступила против участия Украины в Евровидении-2024 (отбор которой выиграли Alyona Alyona и Jerry Heil). Артисты во главе с Тарасом Тополей выразили свое негативное отношение к чрезмерным тратам во время полномасштабной войны.
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