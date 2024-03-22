УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Alyona Alyona пожаловалась фанатам на новые проблемы со здоровьем

Дмитрий Видоменко
22 марта 2024, 02:00
Известная рэперша alyona alyona, которая не так давно перенесла медицинскую операцию, рассказала о новых проблемах со здоровьем.
Алена Алена
Alyona Alyona пожаловалась фанатам на здоровье / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona откровенно рассказала о своих проблемах со здоровьем ‒ вставить в Stories на своей странице в социальной сети Instagram.

Как говорит девушка, последнее время испытывает проблемы с иммунитетом. Только за последний месяц она заболела во второй раз. В этот раз alyona alyona беспокоит боль в области носа. При этом исполнительница относилась к своему здоровью ответственно и даже нигде не переохлаждалась. Девушка подозревает, что поводом для начала заболевания мог послужить визит в больницу, где она могла заразиться от людей с респираторными инфекциями.

Также Alyona Alyona рассказала, что из-за проблем с женскими половыми гормонами исполнительницу мучают проблемы с капиллярами — сосудистая сеточка и купероз.

видео дня

"У меня из-за того, что я пила длительное время женские гормоны, загустела кровь и начали лопаться капилляры много где - особенно на лице. Моя проблема – купероз и сосудистая сеточка", — рассказала девушка.

Кто такая Alyona Alyona?

Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее звезда "Домика на счастье", украинская актриса Виталина Библив, рассказала, как относится к бывшей подруге и коллеге - актрисе-молчунье Галине Безрук.

Также украинская группа Антитела выступила против участия Украины в Евровидении-2024 (отбор которой выиграли Alyona Alyona и Jerry Heil). Артисты во главе с Тарасом Тополей выразили свое негативное отношение к чрезмерным тратам во время полномасштабной войны.

Другие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Alyona Alyona
Реклама

Главное за день

Евро-2024 плей-офф: Украина минимально обыграла Боснию и прошла дальше

Евро-2024 плей-офф: Украина минимально обыграла Боснию и прошла дальше

23:42 Спорт
Россия вывела ракеты в Черное море - впервые после длительной паузы

Россия вывела ракеты в Черное море - впервые после длительной паузы

22:51 Украина
"Все должны встать в строй": нардеп раскрыл детали закона о мобилизации

"Все должны встать в строй": нардеп раскрыл детали закона о мобилизации

22:09 Украина
Все главные новости

Популярное

В интимной обстановке : появились детали свадьбы предательницы Ани Лорак 37107

"В интимной обстановке": появились детали свадьбы предательницы Ани Лорак

Ни одна порча их не возьмет: мольфар назвал самые сильные знаки зодиака 15974

Ни одна порча их не возьмет: мольфар назвал самые сильные знаки зодиака

Как заточить секатор: самый простой, но очень хороший способ 9312

Как заточить секатор: самый простой, но очень хороший способ

Как избавиться от мха и лишайников на деревьях: средства, которые быстро их уничтожат 8970

Как избавиться от мха и лишайников на деревьях: средства, которые быстро их уничтожат

Последние новости

03:00

Пенсионный фонд РФ судится с Верой Брежневой за немыслимый долг

02:32

4 растения, которые привлекают тлю и других вредителей в ваш сад и на огород

02:00

Alyona Alyona пожаловалась фанатам на новые проблемы со здоровьем

01:30

Головоломка для настоящих детективов: нужно найти сердце на фото из Лондона

01:00

Украина одна победить не сможет: Сотник о вступлении Запада в войну против РФ

Устойчивый мир или новая война. Чем для Украины опасны мирные инициативы ЗападаУстойчивый мир или новая война. Чем для Украины опасны мирные инициативы Запада
21 марта, четверг
23:59

Атаки РФ заканчиваются "огромным количеством трупов": в ВСУ рассказали о боях на востоке

23:42

Евро-2024 плей-офф: Украина минимально обыграла Боснию и прошла дальше

23:19

Только самые острые глаза найдут ящерицу за 3 секунды: чрезвычайная загадка на внимательность

23:00

"Было очень тяжело": Ефросинина рассказала, как ее сын пережил обстрел

Реклама
22:56

Польские фермеры завершили блокаду: движение транспорта возобновили на еще одном ПП

22:51

Россия вывела ракеты в Черное море - впервые после длительной паузы

22:36

Онкобольная звезда "Беверли Хиллс" показалась после операции

22:29

"Не могу поверить!": жена Макса Чмерковского раскрыла пол их третьего ребенкаВидео

22:20

Кейт Миддлтон оплатила счет солдатам в бареВидео

22:09

"Все должны встать в строй": нардеп раскрыл детали закона о мобилизации

21:40

"Выгребать самостоятельно": Сотник дал прогноз, когда Запад предоставит Украине вооружениеВидео

21:36

Оккупанты массово бегут с фронта: в РФ "колонии будут забиты" беглецами - Яшин

21:26

Страну накрыла жесткая почти 7-балльная буря: бушевать будет целую неделю

21:22

Анна Неплях попала в ДТП - автомобиль превратился в груду металла

20:58

Россияне случайно затопили ракетой свой корабль в Балтийском море

Реклама
20:46

Коржи будут таять во рту: чем пропитать бисквит, чтобы торт был вкуснейшим

20:21

Чехия передала Украине последние Ми-24: у Минобороны больше "нечем пожертвовать"

20:15

Такие деруны пробовали единицы: тайный рецепт, который восхитит всехВидео

20:11

Иван Яковина. Часть России освобожденаВидеоблоги

20:05

Путин полностью готов к войне против НАТО: европейские страны в панике - WSJ

19:52

"27 лет - это неадекватно": боец ВСУ эмоционально высказался о мобилизации

19:23

Лолита цинично пожаловалась на панические атаки из-за взрывов

19:15

ВСУ стабилизировали фронт: Сырский обсудил ситуацию на востоке с французским коллегой

19:11

Непогода может повлиять на движение транспорта: объявлено штормовое предупреждение

19:00

Как избавиться от плесени в ванной на стене: раствор, который решит проблемуВидео

18:59

Китай готов к войне: в США назвали сроки готовности к нападению на Тайвань

18:58

Именины в апреле: кто отмечает День ангела по новому календарю

18:38

Шакира показала жаркие поцелуи с молодым красавчиком - их заподозрили в романе

18:35

Порошенко не ответил, почему не голосовал за сверхважные законопроекты, и убежал от депутатки, выругавшисьВидео

18:30

Украине необходимы "не только гранаты": в НАТО призвали усилить мобилизацию

18:15

Чем можно отмыть супер клей со стекла: четыре очень полезных способа

17:59

В России запустили массовое производство 3-тонных авиабомб: чем это угрожает Украине

17:50

Ни одна порча их не возьмет: мольфар назвал самые сильные знаки зодиакаВидео

17:45

Запад принял принципиальное решение по войне в Украине: журналист раскрыл деталиВидео

17:40

Пенсия в связи с потерей кормильца: какой размер и кто имеет право на выплаты

Реклама
17:22

Россияне донатили на дроны для Украины во время "выборов" в РФ - разведка

17:11

Удар по Киеву: в ГУР указали, куда россияне целились ракетами

17:06

"Согнали технику и армию": в ВСУ раскрыли опасные направления вблизи Бахмута

16:55

"У России нет выбора": топ-генерал НАТО сделал важное заявление о войне

16:47

Предательница Регина Тодоренко пошла по стопам Волочковой

16:25

Гороскоп на сегодня 22 марта: Львам - важный звонок, Скорпиону - легкие деньги

16:19

"Тянет к негативу": Остап Ступка рассказал, что думает про сбежавшего в США сына

16:18

"Цифры, которые пугают людей": в 3 ОШБр прокомментировали мобилизацию в Украине

16:15

"В интимной обстановке": появились детали свадьбы предательницы Ани Лорак

16:01

"Это будет побег": в ГУР анонсировали новые "сюрпризы" для РФ в Черном море

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделю
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять