Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Елена Зеленская удивила своим образом во время визита в ОАЭ - детали

Элина Чигис
17 февраля 2025, 09:10
396
Елена Зеленская продемонстрировала изысканный образ.
Елена Зеленская
Елена Зеленская - стиль / коллаж: Главред, фото: t.me, Елена Зеленская

Кратко:

  • Елена Зеленская отправилась в ОАЭ
  • Первая леди покорила ярким образом

Первая леди Украины Елена Зеленская и президент Владимир Зеленский вчера, 16 февраля, прибыло в ОАЭ.

В соцсетях президента появилось видео, как они с супругой прилетели на переговоры.

видео дня

Елена Зеленская предпочла бордовый брючный костюм, он состоял из пиджака и брюк-палаццо, которые уже стали визитной карточкой первой леди. Зеленский же выбрал черную толстовку и брюки.

Отметим, супруги отправились в ОАЭ, чтобы возвратить из российского плена, как можно больше украинцев, а также пройдут переговоры на счет инвестиций и экономического партнерства.

Елена Зеленская
Елена Зеленская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Елена Зеленская - последние новости по теме

Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.

А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

Вас может заинтересовать:

Кто такая Елена Зеленская?

Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Елена Зеленская новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Украине предложат "горькие пилюли": Горбач – о перспективах переговоров по завершению войны

Украине предложат "горькие пилюли": Горбач – о перспективах переговоров по завершению войны

09:00Интервью
В Украине ввели экстренные отключения: в каких областях не будет света

В Украине ввели экстренные отключения: в каких областях не будет света

08:49Украина
"Пояс крепостей" Украины под угрозой: в ISW назвали новую цель РФ на 2025 год

"Пояс крепостей" Украины под угрозой: в ISW назвали новую цель РФ на 2025 год

08:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"С Дмитрием уже все": жена Дмитрия Комарова подогрела слухи о разводе

"С Дмитрием уже все": жена Дмитрия Комарова подогрела слухи о разводе

Карта Deep State онлайн за 17 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 февраля: Львам - возможности, Девам - романтика

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 февраля: Львам - возможности, Девам - романтика

Почти 20-градусный мороз: в двух областях будет холоднее всего

Почти 20-градусный мороз: в двух областях будет холоднее всего

Ударит мороз до -21°С: аномальный холод надвигается на Украину

Ударит мороз до -21°С: аномальный холод надвигается на Украину

Последние новости

09:22

Гороскоп на завтра 18 февраля: Тельцам - масса удовольствия, Стрельцам - прибыль

09:10

Елена Зеленская удивила своим образом во время визита в ОАЭ - детали

09:03

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 февраля (обновляется)

09:00

Украине предложат "горькие пилюли": Горбач – о перспективах переговоров по завершению войныВидео

08:49

В Украине ввели экстренные отключения: в каких областях не будет света

Трамп делает ставку на прекращение огня, а не на устойчивый мир в Украине - ЧалыйТрамп делает ставку на прекращение огня, а не на устойчивый мир в Украине - Чалый
08:34

Трамп не верит, что Россия будет нападать на НАТО

08:27

"Пояс крепостей" Украины под угрозой: в ISW назвали новую цель РФ на 2025 год

08:11

Наталья Могилевская призналась, почему не показывает своего мужа - детали

08:06

Карта Deep State онлайн за 17 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
07:38

США и РФ обсудят завершение войны в Украине: где и когда состоится встреча

07:15

Где 3 отличия между рисунками: за 25 секунд их заметят только остроглазые гении

06:59

Британия готова ввести войска в Украину для обеспечения мирных соглашений

06:04

Запад ждет смерти Путина, но что, если он переживет Запад?мнение

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 6 секунд найти цифру 88

04:30

Как избежать запотевания окон в авто: водителям рассказали о гениальном лайфхаке

04:07

За секунды и без химии: как быстро избавиться от неприятного запаха из обувиВидео

02:30

17 февраля: церковный праздник, приметы, кому молятся о пропавших без вести

02:00

Предатель Стас Костюшкин срочно покинул РФ - что случилось

01:33

"Главная битва - не за бюллетени": нардепы признались, когда состоятся выборы

00:19

"Я подтверждаю": Трамп сказал, появится ли Зеленский на переговорах с Путиным

Реклама
16 февраля, воскресенье
23:03

Фильм о войне в Украине с украинским актером получил премию BAFTA

22:47

Зеленский прибыл в ОАЭ: связан ли визит с переговорами в Саудовской Аравии

22:13

Визуальный тест на IQ: найдите ошибку на картинке с башней за 5 секунд

21:22

В Париже обсудят вступление Украины в НАТО в случае нарушения РФ перемирия – СМИ

21:13

"Мы все хотели бы": Рубио сказал, завершит ли войну встреча в Саудовской Аравии

20:30

Как правильно посадить огурец на рассаду: урожай будет уже в июне

20:28

"Нельзя знать наверняка": Зеленский назвал потери ВСУ и число раненых военных

20:13

Путинист Филипп Киркоров решил "добить" предательницу Лолиту - причина

20:03

В жизнь ворвется череда неудач: что категорически нельзя делать 17 февраля

20:02

Трамп спешит "положить конец войне" в Украине: Bloomberg раскрыл дату перемирия

19:39

Почти 20-градусный мороз: в двух областях будет холоднее всего

19:33

Успех ВСУ на фронте и условия мирных переговоров: главные новости Украины (дайджест)

18:58

"Постоянно оглядываюсь": Камалию жестоко преследует бывший мужчина

18:49

Россияне шли, "как на параде": ВСУ разгромили колонну с флагами СССР на КурщинеВидео

18:44

Какие будут границы Украины после войны: Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

18:15

Украина готовит визит Зеленского в Саудовскую Аравию - главные темы переговоров

18:08

"Это очень понятно": Зеленский назвал условие "отказа" от оккупированных территорий

17:26

Нужен кетчуп: как быстро убрать накипь на кране

17:17

"Планы США по Украине нестандартны": Сикорский узнал детали тактики переговоров

17:10

Самые вкусные блины на Масленицу 2025: рецепт, который готовили в СССР

Реклама
17:01

Штраф 100 тысяч евро: почему в Германии нельзя утрамбовывать мусорВидео

16:56

Опора для близких: 5 самых надежных знаков зодиака

16:37

Ударит мороз до -21°С: аномальный холод надвигается на Украину

16:25

Встречи с россиянами не планируются, пока мы не наработаем план – Ермак

15:41

100 тысяч человек без отопления: Зеленский назвал ужасные последствия удара РФ

15:35

Чем отличаются 2 собаки: надо найти три отличия за 21 секунду

15:31

"Берегите горло и щеки": синоптики рассказали о морозной погоде в понедельник

15:27

Шольц обратился к Трампу и сделал заявление по Украине

15:20

Как закончится война в Украине: президент Финляндии очертил три ключевых этапа

14:40

Берем 4 куска мяса и готовим кулинарный шедевр - мясные рулетики без заморочекВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять