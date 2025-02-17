Елена Зеленская удивила своим образом во время визита в ОАЭ - детали

Кратко:
- Елена Зеленская отправилась в ОАЭ
- Первая леди покорила ярким образом
Первая леди Украины Елена Зеленская и президент Владимир Зеленский вчера, 16 февраля, прибыло в ОАЭ.
В соцсетях президента появилось видео, как они с супругой прилетели на переговоры.
Елена Зеленская предпочла бордовый брючный костюм, он состоял из пиджака и брюк-палаццо, которые уже стали визитной карточкой первой леди. Зеленский же выбрал черную толстовку и брюки.
Отметим, супруги отправились в ОАЭ, чтобы возвратить из российского плена, как можно больше украинцев, а также пройдут переговоры на счет инвестиций и экономического партнерства.
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Елена Зеленская - последние новости по теме
Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.
А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".
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Кто такая Елена Зеленская?
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
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