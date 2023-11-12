Елена Зеленская показала в Париже, как правильно носить черный монохромный лук

Первая леди Украины Елена Зеленская всю неделю посвятила командировке во Францию. Там среди прочего она приняла участие в открытии в столице Украинского института.
Зеленская выступила с сильной речью, в которой раскрыла историческую важность культурного взаимодействия между странами. К тому же теперь в стенах института украинская культура обретет сильный голос.
"Если спросить сейчас у многих европейцев, что они знают об Украине не по новостям, а по книгам, из сферы культуры – каких наших классических художников, писателей, – наверное, это будет сложный вопрос. Досадно, что мир начинает узнавать больше об украинской культуре и нашем вкладе в мировые достижения только из-за русского нападения. Но хорошо, что узнает. Ибо наша культура доказывает: мы есть, всегда были и будем, как бы ни хотела и хочет присвоить нас снова империя", - заявила первая леди на открытии представительства Украинского института в Париже.
Для официального мероприятия Елена Зеленская выбрала тотал-блэк лук: удлиненный жакет-кимоно на запахе с атласными завязками, брюки-палаццо и замшевые туфли-лодочки. Из украшений на первой леди были лишь серьги от Gunia Project и обручальное кольцо.
Ранее Елена Зеленская поразила стильным образом - первая леди Украины снялась для популярного испанского издания в необычном аутфите, который подчеркнул ее женственность.
Также стилист первой леди, основательница украинского бренда Gunia Project Наталья Каменская, рассказала, в каком наряде Елена Зеленская встретит победу над страной-агрессором.
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