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Елена Зеленская откровенно призналась, что сказала бы Путину при встрече

19 февраля 2023, 18:08
Первая леди Украины подчеркнула, что это - единственный месседж, который хотели бы донести украинцы.
Елена Зеленская
Елена Зеленская рассказала, что в первую очередь хочет сказать путину / instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская за время полномасштабной войны в Украине произнесла немало громких и содержательных речей. Однако в интервью южнокорейскому телеканалу Channel A, она призналась при каких обстоятельствах ее красноречие могло бы иссякнуть.

У жены президента Укарины спросила, что бы ей хотелось сказать владимиру путину, директору страны-агрессора, прямо сейчас. Она без обиняков заявила, что ни при каких обстоятельствах не хотела бы говорить или видеться с этим человеком.

"Любой, если к нему пришли убивать, не хочет встречаться с человеком, который предоставил такой приказ", - говорит Зеленская. Также она отметила, что никакие слова не дойдут до адресата в том виде, в котором они задуманы - все послания, которые представители Украины передавали и передают президенту-тирану, искажаются пропагандой или просто игнорируются.

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Но, поразмыслив немного, Елена Зеленская добавила: "Мне кажется, единственный месседж всех украинцев: "Отстаньте от нас", и все. Им не нужны наши месседжи, им безразлично то, что мы можем им сказать, на мнения всего мира, поэтому это причудливая задача, которая не может быть выполнена".

Напомним, недавно первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке цифровой версии легендарного зарубежного издания о моде Vogue.

Снимки делала лично всемирно знаменитая фотограф Энни Лейбовиц. Она для съемок специально прилетала в Киев.

Но поза на снимке, в которой сидела первая леди на ступеньках Офиса президента, у многих пользователей Сети вызвала гневную реакцию. Дескать, на фото Зеленская выглядит отнюдь не женственно.

За нее вступились множество известных и медийных людей.

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