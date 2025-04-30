Елена Мозговая раскрыла, где сейчас ее старшие дочери

Мозговая также поделилась, какой путь для себя выбрали Зоя и Евгения.

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Елена Мозговая дети - что известно про Зою Мозговую и Евгению Пономареву / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Вкратце:

Зоя Мозговая и Евгения Пономарева сейчас не в Украине

Обе девушки не стали заниматься музыкой

Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая - мама троих дочерей. Самая маленькая из них, 10-летняя Соломия, живет с родителями. Старшией, 31-летняя Зоя и 27-летняя Евгения, стараются избегать публичности, поэтому про их жизнь мало что известно.

В недавнем комментарии для ТСН.ua Мозговая рассказала, где сейчас Зоя и Евгения, а также чем они занимаются. Обе девушки живут за границей. Время от времени мама навещает их, или же дочери приезжают в Украину.

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"Старшие дочери за границей. Мы встречаемся за границей раз в год, когда получается. Они приезжали в Украину и не раз", - говорит Елена. Она решила не уточнять страны, однако известно, что Зоя вместе со своей партнершей и двумя ее детьми от предыдущих отношений проживает в Германии.

Зоя Мозговая сейчас / instagram.com/matatatahakuna

Что же касается рода занятий дочерей Елены Мозговой, то ни одна из них не связала свою жизнь с музыкой. Евгения занимается бизнесом, а Зоя сейчас пробует свои силы, как художница. "Они не занимаются музыкой. Зоя начала рисовать, пишет картины, но до этого занималась бизнесом. Женя не занимается творчеством, она тоже занимается бизнесом", - поделилась музыкальный продюсер.

Как выглядит Евгения Пономарева / facebook.com/mozgovaolena74

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Кто такая Елена Мозговая? Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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