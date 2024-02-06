Елена Кравец высказалась о переменах в Елене Зеленской во время войны

Украинская актриса, комик и ведущая Елена Кравец знакома с первой леди Украины много лет. Более того, она приходится Елене Зеленской крестной матерью, а муж артистки - крестным первенцу Зеленских, дочери Александре.
Во время президентства Владимира Зеленского, а в особенности после начала полномасштабной войны в Украине, Кравец и первой леди не удается поддерживать прежние отношения. Тем не менее актриса очень тепло отзывается про жену президента.
В День ее рождения в эфире Сніданку з 1+1 Елена Кравец рассказала, как именинницу изменила война."Она осознала свою мягкую силу. Как она доносит правду болезненную – очень по-женски и одновременно очень мощно", - отметила артистка.
Также она предположила, чего первой леди сегодня не хватает больше всего. "Мне кажется, что ей очень хочется уединения. Побыть наедине вообще. Я знаю, как она это любит и как ей это необходимо", - говорит Кравец.
Ранее украинский певец, композитор и Народный артист Украины Павел Зибров признался, что пользуется уколами красоты, и ответил на подозрения в пластических операциях.
Также вдова Виталия Билоножко, певица Светлана Билоножко, жестко обрушилась на беглянку-запроданку Таисию Повалий, с которой до полномасштабной войны дружила семьями.
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