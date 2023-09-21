Элегантную Джоли подловили со взрослой биологической дочкой Вивьен

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Анджелина Джоли путешествует со своей дочкой/ коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Instagram

Голивудская актриса Анджелина Джоли, похоже, была в приподнятом настроении после приземления в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке в четверг.

По информации Page Six, 48-летняя актриса, проводила время за веселыми разговорами с 15-летней Вивьен Джоли-Питт.

Джоли была одета в бежевый плащ с поясом поверх светло-серого топа и брюк в тон. Свой образ она завершила блестящими коричневыми туфлями на каблуках.

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Фото Джоли с Вивьен можно посмотреть тут

Вивьен, однако, предпочла более непринужденный образ для их приключения: ее видели в синем топе, черных спортивных штанах и темно-синих кроссовках Converse.

Это событие произошло после того, как СМИ стало известно о том, что дуэт матери и дочери вместе работает над бродвейским мюзиклом. Пока Джоли будет продюсером, Вивьен взяла на себя роль помощницы своей мамы.

Напомним, ранее Легендарная голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли впервые за многие годы заметно изменила свой публичный образ. Новыми фотографиями со звездой поделился бренд Chloe на своей странице в социальной сети Instagram.

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