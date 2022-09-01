Эксклюзив Сніданку з 1+1: Jerry Heil рассказала о конце карьеры, а alyona alyona - как похудела

alyona alyona, Jerry Heil и Моника Лю / Пресс-служба

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканала ТЕТ в будни с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам о оперативные новости в стране и привлекать специалистов различных отраслей.

Эксклюзивно к Сніданку з 1+1 в прямом включении присоединились Jerry Heil и alyona alyona, которые презентовали совместный альбом Dai Boh, к созданию которого исполнительницы присоединили 4 певцов из разных стран Европы. Девушки рассказали, что в альбоме украинские народные песни получили новое, современное звучание, а приглашенные звезды под наши мотивы пели на своем родном языке.

Одну из песен вместе с Jerry Heil и alyona alyona спела представительница Литвы на Евровидении-2022 Моника Лю. Моника активно поддерживала Украину во время конкурса в Турине и, как оказалось, явялется инстаграм-подругой alyona alyona. Это рассекретила Jerry Heil, рассказывая, как появилась идея приобщить литовскую исполнительницу к своему альбому.

"Моника, можно сказать, инстаграм-подружка Алены, у них был общий пост еще до нашей коллаборации. Она очень естественно вписалась в альбом ... среди четырех треков это один из самых прослушиваемых треков среди моих знакомых европейцев", - отметила Jerry Heil.

Кроме того, певица раскрыла секрет, что сейчас находится в США, где будет учиться в музыкальном колледже Беркли. Jerry Heil узнала о зачислении на обучение еще в апреле, однако до последнего не говорила об этом своим слушателям. Обучение будет занимать 4 года и все время певица будет находиться там. Однако говорит, что карьеру певицы не оставит.

"У меня много украинской музыки, которую я еще должна вам показать. Так что даже не надейтесь, я никуда не делась. Я продолжаю делать классную украинскую музыку и развивать ее в США. И я здесь, чтобы учиться и принести много нового для нас, мы с Аленой сделали этот обмен опытом между Европой и Украиной, теперь это надо сделать еще и с Америкой, но уже мощнее и сильнее. Думаю, что в такой среде, где учится много классных музыкантов, это будет очень естественно и легко сделать", - рассказала певица.

Обучение Jerry Heil начнется 6 сентября, а сейчас она имеет неделю на ознакомление, знакомство с одногруппниками и прочее.

Также в честь 1 сентября во время эфира ведущие Сніданку з 1+1 припомнили прошлую работу alyona alyona, ведь до карьеры рэпперши она была воспитательницей в детском саду. Говорит, что связь с родной Барышевкой поддерживает и в этом году детишки не пойдут в садик и школу из-за войны.

"В этом году будут онлайн-занятия, но все скучают за своими партами, столиками, комнатами, игрушками. И для детей непонятно, почему перед этим был локдаун – большинство из них периодически сидело дома, а теперь в целом должны все время быть дома, не видеть своих знакомых и одноклассников, одногруппников из садика. Многие дети также пойдут в учебные заведения за рубежом", - прокомментировала реперка.

Людмила Барбир не могла обойти тему похудения певицы, которая с начала года сбросила 20 килограммов. По словам alyona alyona, рэперка не имеет конкретной цифры, к которой стремится похудеть, а делает это исключительно для своего здоровья.

"Я в конце января поехала в Трускавец, там я отказалась от многих продуктов. Видимо, к началу полномасштабного вторжения я уже сбросила первые 10 килограммов, и за это все время еще 10 кг, планирую на столько же еще похудеть к Новому году. Почему так - хочу, чтобы мне стало немного легче. Но я не планирую становиться супер худой, это не мой путь", - поделилась alyona alyona.

Ежедневно зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.