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Эксклюзив Сніданку з 1+1: Харчишин показал, как разбирает завалы своего дома после попадания ракеты

1 ноября 2022, 15:54

Жилье лидера группы Друга Ріка уничтожено до основания.

Валерий Харчишин
Валерий Харчишин на Сніданку з 1+1 рассказал про разбор завалов его уничтоженного ракетами дома / Пресс-служба

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканала ТЕТ в будни с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам оперативные новости в стране и привлекать специалистов различных отраслей. В такое важное для страны время проект остается точкой опоры для многих украинцев.

Эксклюзивно в Сніданку з 1+1 солист группы Друга Ріка Валерий Харчишин показал, как вместе с командой волонтеров разбирает завалы собственного дома на Киевщине, который сгорел дотла после прилета российской ракеты.

Руины своего дома музыкант видит не впервые, однако точно помнит свои первые эмоции, когда весной приехал на руины.

Дом Валерия Харчишина
Дом Валерия Харчишина после ракетного обстрела / Пресс-служба

"Первая мысль: слава Богу, что меня здесь не было. Ну а потом воспоминания: как я строил, как впервые привез сюда своего пса Барни, как сын Ваня бегал с сосиской на первом этаже, даже как судился за землю и выиграл суд. Различные детали всплывают в памяти. Все пролетело в один миг", - рассказал певец.

Маленькая статуэтка человечка с микрофоном – одна из немногих вещей, которая осталась от дома Харчишина. Музыкант рассказал, что это подарок от его сына, и подчеркивает: видимо, это он с микрофоном. Вражеская ракета уничтожила почти все, среди ценных вещей певцу удалось спасти только печь.

"Чугунная печка уцелела, ее не покрутило от температуры, ведь это выносливый материал. Я ее зашлифовал, зачистил и восстановил полностью. Вернул ее в состояние, как была перед пожаром", - отметил Харчишин.

Валерий Харчишин
Валерий Харчишин рассказал, как проходит разбор завалов, оставшихся от его дома / Пресс-служба

Хотя Киевщину освободили от оккупации еще весной, начать разбор завалов, говорит Валерий, смог только сейчас. Говорит, что для начала демонтажа нужно было собрать много документов, ведь теперь, кроме уборки, в планах певца начало и нового строительства. Музыкант хочет, чтобы его дети имели куда вернуться.

"Сейчас мои дети живут в Варшаве. И проблема даже не в том, что время от времени происходит обострение ситуации в Киеве, бывает прилетает, а в том, что некуда вернуться", - рассказал Сніданку з 1+1 на ТЕТ солист Другої ріки.

Разбирать завалы с музыкантом собрались десятки волонтеров проекта "Добробат". Сейчас в добровольческом строительном батальоне насчитывается почти 40 тысяч волонтеров по всей Украине. За их плечами - уборка сотен разрушенных объектов и Киевской области. Кроме разбора завалов, волонтеры еще занимаются и ремонтными работами.

Валерий в ближайшее время планирует не только отстроить собственный дом, но и помочь другим – тем, кто как и он потерял дом.

Напоминаем, ежедневно зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

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