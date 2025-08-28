Экс-жена Александра Цекало подала на него в суд из-за алиментов

Виктория Галушка решила получить с Цекало алименты для двух несовершеннолетних детей.

https://stars.glavred.info/eks-zhena-aleksandra-cekalo-podala-na-nego-v-sud-iz-za-alimentov-10693523.html Ссылка скопирована

Виктория Галушка требует алименты от Цекало / Коллаж Главред, фото ОК

Кратко:

Виктория Галушка и Александр Цекало были в браке 10 лет

Ранее суд уже отклонял первую попытку из-за проблем с документами

Бывшая жена российского продюсера украинского происхождения Александра Цекало, который молчит о военном вторжении РФ в Украину, Виктория подала на него иск в Московский суд, чтобы взыскать алименты на содержание детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, экс-жена шоумена, которая также является родной сестрой певицы Веры Брежневой, решила получить с него алименты для двух несовершеннолетних детей: 17-летней дочери Александры и 13-летнего сына Михаила. Ранее суд уже отклонял первую попытку, как сообщают журналисты, из-за проблем с документами.

видео дня

Виктория Галушка и Александр Цекало были в браке 10 лет. После тайного развода девушка вернула себе фамилию, а Александр оставил детям и бывшей жене особняк на Рублевке, который она в итоге продала.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее о предательстве своего мужа с подругой рассказала судья кулинарного шоу Татьяна Литвинова. По словам телеведущей, она действительно любила своего мужа, который в то время работал на государственной службе и носил форму.

Ранее украинская журналистка и ведущая телеканала 1+1 Маричка Падалко и жена журналиста Егора Соболева, который защищает Украину с первых дней российского полномасштабного вторжения, рассказала о том, как изменился ее муж за время службы.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Александр Цекало Александр Цекало – советский и российский артист украинского происхождения, музыкант, актер, телеведущий, продюсер, создатель проектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о Великой войне.

Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается. В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред