Экс-жена Александра Цекало подала на него в суд из-за алиментов

Кратко:
- Виктория Галушка и Александр Цекало были в браке 10 лет
- Ранее суд уже отклонял первую попытку из-за проблем с документами
Бывшая жена российского продюсера украинского происхождения Александра Цекало, который молчит о военном вторжении РФ в Украину, Виктория подала на него иск в Московский суд, чтобы взыскать алименты на содержание детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, экс-жена шоумена, которая также является родной сестрой певицы Веры Брежневой, решила получить с него алименты для двух несовершеннолетних детей: 17-летней дочери Александры и 13-летнего сына Михаила. Ранее суд уже отклонял первую попытку, как сообщают журналисты, из-за проблем с документами.
Виктория Галушка и Александр Цекало были в браке 10 лет. После тайного развода девушка вернула себе фамилию, а Александр оставил детям и бывшей жене особняк на Рублевке, который она в итоге продала.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, ранее о предательстве своего мужа с подругой рассказала судья кулинарного шоу Татьяна Литвинова. По словам телеведущей, она действительно любила своего мужа, который в то время работал на государственной службе и носил форму.
Ранее украинская журналистка и ведущая телеканала 1+1 Маричка Падалко и жена журналиста Егора Соболева, который защищает Украину с первых дней российского полномасштабного вторжения, рассказала о том, как изменился ее муж за время службы.
Вас также может заинтересовать:
- Сооснователь Apple с украинскими корнями Стив Возняк едет в РФ - СМИ
- "Сердце разрывается": как украинские знаменитости пережили атаку на Киев
- Со свадьбы на фронт: Камалия раскрыла, кто из родных едет на передовую
О персоне: Александр Цекало
Александр Цекало – советский и российский артист украинского происхождения, музыкант, актер, телеведущий, продюсер, создатель проектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о Великой войне.
Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается. В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред