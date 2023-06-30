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Экономная невеста миллиардера Безоса показала стильный пляжный лук за 2 тыс. грн

Анна Подгорная
30 июня 2023, 02:40
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Лорен Санчес может себе позволить любую роскошь, но предпочитает в роскошь превращать все вокруг одним лишь своим присутствием.
Джефф Безос, Лорен Санчес
Невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес показала пляжный образ за 54 доллара / коллаж: Главред, фото: instagram.com/laurenwsanchez

Американский предприниматель и мультимиллиардер Джефф Безос в 2019 году стал фигурантом самого дорого развода в истории, который на тот момент оценивался в 39 миллиардов долларов.

На такие жертвы Безос пошел ради Лорен Санчес, американской журналистки и телеведущей. Между ними вспыхнули чувства еще в 2018 году, когда оба были в браке с другими людьми. Многие не предсказывали этой паре большое будущее, однако в мае 2023 года Джефф и Лорен обручились, и теперь готовятся к свадьбе.

За приятными заботами пара не забывает и про отдых. На своей странице в Instagram Санчес публикует кадры с морского путешествия на яхте Безоса стоимостью 500 млн. долларов.

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Впрочем, несмотря на огромные финансовые возможности своего избранника, ведущая, похоже, не стремится транжирить деньги направо и налево. На недавнем фото она появилась в купальнике стоимостью в 54 долларов (приблизительно 1994 грн - прим. редактора), сообщает издание Page Six.

Бежевое бикини, украшенное бахромой и ракушкой было приобретено в магазине Tezenis. Экономная невеста Безоса опубликовала сэлфи в полный рост, которое подтверждает - не одежда красит человека.

Лорен Санчес
Невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес показала пляжный образ за 54 доллара / instagram.com/laurenwsanchez

Ранее о кардинальной смене имиджа сообщила украинский парамедик и волонтерка Юлия Паевская с позывным "Тайра" - благодаря одной стильной детали она стала выглядеть, как подросток.

Также переменами во внешности удивила Вера Брежнева - певица после 40 лет приняла решение впредь не использовать фильтры для сэлфи, и показала, к чем привел ее эксперимент.

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