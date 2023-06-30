Экономная невеста миллиардера Безоса показала стильный пляжный лук за 2 тыс. грн

Американский предприниматель и мультимиллиардер Джефф Безос в 2019 году стал фигурантом самого дорого развода в истории, который на тот момент оценивался в 39 миллиардов долларов.
На такие жертвы Безос пошел ради Лорен Санчес, американской журналистки и телеведущей. Между ними вспыхнули чувства еще в 2018 году, когда оба были в браке с другими людьми. Многие не предсказывали этой паре большое будущее, однако в мае 2023 года Джефф и Лорен обручились, и теперь готовятся к свадьбе.
За приятными заботами пара не забывает и про отдых. На своей странице в Instagram Санчес публикует кадры с морского путешествия на яхте Безоса стоимостью 500 млн. долларов.
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Впрочем, несмотря на огромные финансовые возможности своего избранника, ведущая, похоже, не стремится транжирить деньги направо и налево. На недавнем фото она появилась в купальнике стоимостью в 54 долларов (приблизительно 1994 грн - прим. редактора), сообщает издание Page Six.
Бежевое бикини, украшенное бахромой и ракушкой было приобретено в магазине Tezenis. Экономная невеста Безоса опубликовала сэлфи в полный рост, которое подтверждает - не одежда красит человека.
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