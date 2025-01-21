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Екатерина Тышкевич обратилась к мужу и сделала публичное признание - причина

Элина Чигис
21 января 2025, 08:17
1464
Екатерина Тишкевич рассказала о важной дате.
Валентин Томусяк, Екатерина Тышкевич
Екатерина Тышкевич - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Тышкевич

Вы узнаете:

  • Екатерина Тышкевич поздравила мужа с днем рождения
  • Актриса рассказала об их чувствах

Украинская известная актриса Екатерина Тышкевич рассказала, что ее муж – актер Валентин Томусяк отпраздновал вчера, 20 января, день рождения.

На своей странице в соцсетях Екатерина показала фотографии с мужем и поздравила его с 42-летием.

видео дня

Тышкевич оставила чувственные поздравления мужу и восхитилась тем, как молодо он выглядит, ведь генетика у него прекрасная.

"С днем твоего рождения, моя любовь! Оставайся таким молодым красавчиком еще много-много лет. Генетика максимально на твоей стороне, и я даже немного завидую", — написала актриса.

Екатерина Тышкевич в восторге от своего мужа
Екатерина Тышкевич в восторге от своего мужа / фото: скрин instagram.com, Екатерина Тышкевич

Также Екатерина отметила, что между ней и мужем сильные чувства и она пожелала, чтобы так было и далее.

"Желаю, чтобы наше невероятное сплетение сердец продолжало вдохновлять всех вокруг и обязательно нас самих", — призналась Тышкевич.

Екатерина Тышкевич показала фото с мужем
Екатерина Тышкевич показала фото с мужем / фото: скрин instagram.com, Екатерина Тышкевич

Екатерина Тышкевич - последние новости по теме

Ранее стало известно, что Тышкевич стала жертвой мошенников, которые спекулировали на состоянии ее здоровья. Аферисты открыли сбор средств "на восстановление" от ее имени.

Также, как сообщал Главред, актриса рассказала, почему она с мужем не заводит детей. Екатерина призналась, что решающим фактором в этом вопросе стала ее болезнь и прием сильнодействующих препаратов.

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Кто такая Екатерина Тышкевич?

Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения. Наиболее известная ролями в сериалах "Бессмертник", "Ничто не случается дважды", "Женский доктор". На съемках "Бессмертника" познакомилась с актером Валентином Томусяком, за которого вышла замуж в феврале 2019 года.

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