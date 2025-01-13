Екатерина Тышкевич попала в больницу - что произошло

У Тышкевич появились для поклонников две новости: хорошая и плохая.

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Екатерина Тышкевич новости - Екатерина Тышкевич в больнице сделала заявление / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Краткое содержание:

Тышкевич после длительного перерыва планирует вернуться на экраны

Творческим планам мешает болезнь актрисы

Украинская актриса Екатерина Тышкевич была вынуждена оставить актерскую карьеру на несколько лет и-за хронических головных болей, которые порой приковывали ее к постели. Сегодня она поделилась с поклонниками радостной новостью - она наконец ощущает в себе силы на возвращение в индустрию.

В своем блоге в Instagram она отметила, что получила приглашение на пробы в сериал и уже готовится к записи: к главным ролям Тышкевич пока физически не готова, а вот крупные второстепенные ей вполне по силам.

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Впрочем, хорошие новости Екатерине пришлось записывать из больницы. Важные карьерные шаги она отложила из-за болезни.

Очевидно актриса стала жертвой сезона простуд. "Вчера предложили записать пробы в сериал, и я... Наконец согласилась, потому что чувствую, что уже потяну (пока не главную), но уже большую роль. Только тот вирус прогоним и запишем", - написала Екатерина Тышкевич.

Екатерина Тышкевич новости - Екатерина Тышкевич в больнице сделала заявление / instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Кто такая Екатерина Тышкевич? Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения. Наиболее известная ролями в сериалах "Бессмертник", "Ничто не случается дважды", "Женский доктор". На съемках "Бессмертника" познакомилась с актером Валентином Томусяком, за которого вышла замуж в феврале 2019 года.

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