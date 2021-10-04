Екатерина Кухар назвала потенциальных победителей Танцев со звездами 2021

Екатерина Кухар / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Проект Танцы со звездами на телеканале 1+1 только недавно стартовал, а судья шоу Екатерина Кухар призналась, что уже есть потенциальные фавориты проекта.

Прима Национального театра оперы и балета рассказала в программе Світське життя, что потенциал победить в Танцах со звездами 2021 есть у Дмитрия Кадная и Артура Логая.

"В этом сезоне это конечно же Каднай, который проявил себя очень темпераментно, и Артур Логай", - рассказала балерина.

Екатерина также призналась, не ревнует ли ее муж Александр Стоянов к коллеге по проекту Максу Чмерковскому.

"Он как-то волнуется, я не понимаю почему. У нас была только страстная ча-ча-ча и больше ничего! Наконец-то нашелся мужчина, к которому мой муж может меня приревновать, ура", - отметила Кухар.

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Напомним, что в четвертом эфире Танцев со звездами паркет покинули актер и стриптизер Алексей Суровцев и Мария Колосова. Эта пара получила меньше всего голосов от телезрителей.