Екатерина Бужинская показала редкое фото с мужем-иностранцем

Украинская певица Екатерина Бужинская показала, как она проводит время с семьей в Турции, куда она отправилась со своим мужем – болгарским бизнесменом Димитаром Стойчевым и двойняшками Катей и Дмитрием.
На своей странице в соцсетях артистка опубликовала снимок в объятиях мужа.
Екатерина позировала в приталенном платье с леопардовым принтом и в черных солнцезащитных, а ее муж-иностранец в сдержанном поло и брюках.
Кто такая Екатерина Бужинская?
Екатерина Бужинская – украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре в 1998 году, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.
Екатерина Бужинская - последние новости по теме
Отметим, недавно Екатерина Бужинская получила награду "За содействие войску" от тогдашнего главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного.
А также ранее Екатерина Бужинская поделилась, как выглядела в 14 лет, когда только стала студенткой Черновицкого училища искусств и культуры имени С. Воробкевича. Артистка показал себя конечно же на сцене.
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