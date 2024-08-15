Ефросинина vs Остапчук: селебрити надели одинаковые кофточки

И Маша Ефросинина и Катерина Остапчук любят украинские бренды, а также у них совпадает вкус на одежду.

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Остапчук и Ефросинина похвастались одинаковыми луками / Коллаж Главред, фото Instagram/pokatya, mashaefrosinina

Украинские селебрити любят одеваться стильно и активно покупают у украинских дизайнеров.

Таким примером являются телеведущая Маша Ефросинина и жена телеведущего Владимира Остапчука - Катерина Остапчук. Они обе недавно появились в топах от украинского бренда, которым владеет Катерина Сильченко.

Женщины выгуляли образ вместе с синими джинсами. К слову, джинсы также были очень похожи между собой. Своими луками они обе поделились на личных страницах в Instagram.

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Маша Ефросинина в желтом топе от Сильченко / Скришнот Instagram/mashaefrosinina

Топ сидит приблизительно одинаково и на ведущей, и на жене Остапчука. Но есть одно но: Остапчук беременна, поэтому в скором времени ей придется отложить топ на будущее.

Кто такая Маша Ефросинина? Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

Катерина Остапчук выгуляла топ, как у Ефросининой. Или наоборот / Скриншот Instagram/poka_tya

инфографика ефросинина / инфографика: Главред

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Отметим, недавно Маша Ефросинина пригласила своего мужа Тимура Хромаева для интервью, где ответила на все слухи. По словам ведущей, она с Хромаевым уже расходилась и пара делала перерыв в отношениях.

А также Маща Ефросинина заявила, что очень рада, когда слышит комплименты от своих подписчиц. Но в то же время, ей пишет огромное количество хейтеров, которые даже желают ей исчезнуть с лица земли.

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