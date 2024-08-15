Ефросинина vs Остапчук: селебрити надели одинаковые кофточки

Украинские селебрити любят одеваться стильно и активно покупают у украинских дизайнеров.
Таким примером являются телеведущая Маша Ефросинина и жена телеведущего Владимира Остапчука - Катерина Остапчук. Они обе недавно появились в топах от украинского бренда, которым владеет Катерина Сильченко.
Женщины выгуляли образ вместе с синими джинсами. К слову, джинсы также были очень похожи между собой. Своими луками они обе поделились на личных страницах в Instagram.
Топ сидит приблизительно одинаково и на ведущей, и на жене Остапчука. Но есть одно но: Остапчук беременна, поэтому в скором времени ей придется отложить топ на будущее.
Кто такая Маша Ефросинина?
Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.
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Отметим, недавно Маша Ефросинина пригласила своего мужа Тимура Хромаева для интервью, где ответила на все слухи. По словам ведущей, она с Хромаевым уже расходилась и пара делала перерыв в отношениях.
А также Маща Ефросинина заявила, что очень рада, когда слышит комплименты от своих подписчиц. Но в то же время, ей пишет огромное количество хейтеров, которые даже желают ей исчезнуть с лица земли.
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